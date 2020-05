ERC exige a Sánchez el fin del mando único centralizado

ERC retomó ayer el discurso que le llevó la semana pasada al no en el debate sobre la prórroga del estado de alarma. No puso árnica la portavoz Marta Vilalta en su telerrueda de prensa: «Avisamos durante semanas, pero ha habido ningún cambio. Solo hemos visto el mando único, la improvisación, la imposición y la unilateralidad. Así, no, señor Sánchez. El chantaje no nos sirve», señaló. Ante esta situación, los republicanos exigieron cambios en las próximas semanas, y se comprometieron a dialogar para ello, si el PSOE quiere contar con el apoyo de los republicanos en el Congreso de los Diputados.

Las condiciones que plantea ERC son el fin de ese mando único centralizado –el retorno, por tanto, de las competencias a la Generalitat–; la creación de un permiso retribuido para los padres, para que puedan hacerse cargo de los hijos, dado que la escolarización sigue vetada; y el compromiso de que los municipios puedan emplear sus superávit para paliar las consecuencias económicas de la pandemia.

Vilalta negó que la dicotomía establecida por el ministro José Luis Ábalos, de que o bien se sacaba adelante la cuarta prórroga del estado de alerta o bien España se encaminaba al caos, «no es cierta». «Como se ha visto con los erte, que se han desligado del estado de alarma», la presión socialista era «falsa». «No tome a la ciudadanía por imbécil», sentenció Vilalta.

La también secretaria general adjunta de ERC aludió a la mesa de negociación entre gobiernos para abordar el conflicto catalán. «Entendemos los tiempos de la pandemia, pero cuando ya se está desescalando es el momento de ir descongelando esta mesa, porque el conflicto sigue vivo y, quizá, con mayor motivo. En las próximas semanas hay que acordar cómo se retoma el diálogo. Hay que cumplir los compromisos», aseveró.

La portavoz confirmó la marejada que acompaña la relación entre republicanos y el PSC, como adelantó este diario, el pasado sábado. La petición de un pleno extraordinario, y el apoyo a una comisión de investigación, sobre la gestión de las residencias de la tercera edad en esta pandemia fueron tildados de «irresponsable» por Vilalta porque «aún se está en medio de la situación de excepcionalidad».

A preguntas de los medios, Vilalta se adentró también en los vericuetos del adelanto electoral en Cataluña. Llamó a los posconvergentes a «consensuar» un calendario que «evite que la agenda política esté en manos de la represión del Estado», en referencia al fallo que emita el Tribunal Supremo acerca de la inhabilitación de Quim Torra.