La ministra de Trabajo carga contra PP y Vox: "Con la derecha actual no habría sido posible el proceso democrático"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha cargado este miércoles contra el Partido Popular y contra Vox, una "derecha que da miedo" y con la cual "no habría sido posible el proceso democrático" en España. En una entrevista en 'La Sexta', Díaz ha asegurado que para las formaciones lideradas por Pablo Casado y Santiago Abascal uno de los padres de la Constitución, Jordi Solé Tura -ponente por el Partido Comunista-, "sería un maldito".

"Sin la tradición comunista no estaríamos aquí", ha sostenido la titular de Trabajo después de que Abascal haya mostrado su preocupación por la presencia de ministros "comunistas" en el Gobierno de España. "Es algo que no pasaba desde 1936", ha apuntado el presidente de Vox. En este sentido, Díaz ha señalado que la realidad dibujada por los 'populares' y por Vox "no es real". "Es muy triste. La sociedad española es moderna, profesional, feminista. Ha cambiado todo, y desde luego los españoles no se sienten representados en estos discursos", ha sostenido.

DERECHOS HUMANOS

Así, la ministra ha explicado que el Ejecutivo de coalición trabajará para que "se respeten los Derechos Humanos" frente a la postura de "la tercera fuerza" política en España que, a su juicio, hace "apología de la vulneración" de los mismos. Preguntada por las críticas del PP a que los Consejos de Ministros pasen de los viernes a los martes, Díaz ha lamentado que la derecha critique "por criticar" y ha negado que este movimiento busque evitar el control del Gobierno.

"Justamente es una misión que tiene la presidenta del Congreso. Se va a flexibilizar, con diferencia de lo que hacía el PP, las iniciativas que tenga la Cámara Baja. Que nos acuse el PP de autoritarios es un despropósito", ha lamentado. Por otro lado, Díaz ha aprovechado para mostrar su "solidaridad con las familias" de los dos fallecidos tras la explosión de la empresa química de Tarragona. "El Ministerio colaborará con todo lo necesario", ha aseverado. En este contexto, la ministra ha explicado que ha conversado con el conseller para ofrecer todos los medios disponibles y con los sindicatos para que le den "habida cuenta" de las labores de extinción y de la recuperación de los heridos.