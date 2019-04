El único español sentenciado por el 11-S vuelve al banquillo

José Luis Galán González, conocido como Yusuf Galán, el único español condenado por los atentados del 11-S , ha negado haberse integrado en el Estado Islámico (EI) tras su salida de prisión en el 2011 y ha asegurado que en su «fuero interno» no está de acuerdo con su sentencia por la masacre de Nueva York: «Se me estaba condenando por ser musulmán». Galán, nacido en Madrid en 1965 y convertido al islam en 1991, se enfrenta ahora a una petición fiscal de 13 años por integrar la primera célula de Al Qaeda desarticulada en España cuando fue excarcelado y se afincó en San Javier (Murcia), desde donde distribuyó masivamente material yihadista por internet.

El presunto yihadista, en prisión preventiva desde su detención en 2017, defendió el jueves en el juicio contra él celebrado en la Audiencia Nacional que no forma parte del EI y que si compartió material fue porque es un «defensor de los derechos humanos» y quería denunciar injusticias contra musulmanes.

«Se han cometido excesos, se están cometiendo excesos, son públicos y notorios y creo que debemos solucionar ese problema por la salud de nuestra democracia», dijo, y pidió perdón si había podido «causar algún daño a las víctimas». Sobre su pasado, reconoció que se ha equivocado. «Quizás ahora soy más maduro», indicó el acusado, que experimentó «un punto de inflexión tremendo» en su vida cuando vio las imágenes del 11-M en Madrid. «Condeno totalmente esas acciones. ¿Por qué ha llegado a este país? No puede ser, es una locura». Sobre su condena como parte de la célula de Al Qaeda de los atentados de Nueva York, afirmó que en su «fuero interno» no está de acuerdo. «Creo que se me estaba condenando por ser musulmán».

En el interrogatorio solo respondió a su abogado, añadiendo que tenía dificultades para explicarse porque no se encuentra «anímicamente bien». «Por primera vez en mi vida me está costando elaborar un discurso».

Reconoció que pasó una «época convulsa» pero que ha ido madurando en el «rechazo a la violencia». El fiscal le recordó que extrajo algunos de sus vídeos de plataformas del EI. Y sobre los vídeos enseñando a disparar a niños, le ha dicho: «Estás enseñando a matar, no un deporte».