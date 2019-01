Ábalos asegura que los problemas del tren en Extremadura son fruto de políticas equivocadas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Señor Abalos, tiene usted la cara mas dura de la política española. Aceptemos que el PP. no ha efectuados mejoras en los años que ha gobernado España ¿ Y ustedes cuantos años nos han gobernado?. Es usted persona poco creible, mintió usted cuando dijo que era lo que no era y solamente, al parecer es usted maestro de escuela, por cierto, noble y acertada profesión siempre que no sirva para trepar commo usted ha hecho en política. Sus declaraciones estan llenas de falsas promesas. Esperemos que las proximas elecciones otra persona ocupará su puesto.