El Ayuntamiento de Mérida acata las restricciones y seguirá haciendo controles policiales

El Ayuntamiento de Mérida acata la restricción de aforos decretada por el Consejo de Gobierno para la ciudad y asegura que continuará realizando los controles policiales necesarios para que todas las medidas de salud pública se cumplan a rajatabla. “No nos vamos a llevar las manos a la cabeza porque haya que tomar mayores medidas restrictivas, estamos hablando de la vida de las personas y la salud de los habitantes de la ciudad. Aplicaremos las medidas como cuestión prioritaria y no vamos a poner ningún tipo de impedimento”, ha asegurado la portavoz municipal, Carmen Yáñez.

La edil recuerda que desde el mes de marzo no se ha parado de intervenir en las calles de Mérida con desinfecciones en entornos públicos y privados, con especial incidencia en los centros de mayores, centros escolares y zonas de mayor tránsito. Además, la policía local hace y seguirá haciendo “un control riguroso” para sancionar a todas aquellas personas que incumplan las normas de salud pública. De hecho, solo el pasado fin de semana se multó a 20 jóvenes que estaban participando en botellones ilegales y a 15 personas por no usar la mascarilla o no hacerlo correctamente. “Nosotros no hemos levantado nunca el pie en estas medidas preventivas, ahora mismo la mejor herramienta que tenemos, y vamos a seguir con la misma dinámica e incluso intensificando medios cuando sea necesario”, ha señalado Yáñez.