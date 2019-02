Convocatoria múltiple del no

La Plataforma en Contra de la Caza (NAC) ha fijado para hoy una convocatoria múltiple de protestas por toda España que en Extremadura se llevarán a cabo de forma simultánea en Badajoz, Mérida y Cáceres. Es la primera vez que el colectivo, que el año pasado reunió a unas 200 personas en Mérida, opta por ampliar la convocatoria que pone el foco en la prohibición del uso de perros en las actividades cinegéticas.

Este año se amparan, entre otros ejemplos, en las imágenes virales del vídeo de la montería de Herreruela que «nos mostraba en su crudeza la realidad de una montería», recoge la convocatoria, que se puede consultar ya en la página web de la plataforma. «La práctica cinegética no es una tradición, no es parte de nuestra cultura, no es un deporte, no es un modo de disfrutar la naturaleza ni supone la defensa del mundo rural. La caza, hoy, es el ejercicio legal de la psicopatía, matar por matar», añade más adelante. Las manifestaciones saldrán a las 12.00 horas, en Badajoz de la Delegación del Gobierno; en Cáceres de la Cruz de los Caídos y en Mérida de la Puerta de la Villa.

«Es cierto que este año se están viendo menos abandonos de perros en Extremadura y es por la enfermedad de la liebre» afirma Alejandra Porro, coordinadora de NAC en Mérida. La responsable en Cáceres, Sonia Davies, afirma en todo caso que «vivimos rodeados de pueblos en Extremadura en los que la caza está a la orden del día y las protectoras estamos cansadas de recoger a toda la cantidad de perros ya que son abandonados por los cazadores» y llama por ello a la movilización de hoy en Cáceres. «No podemos tener solo el apoyo de la gente desde el sofá de casa», dice. r. c.