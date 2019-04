Cuatro nuevas muertes elevan a 30 los fallecidos por gripe en la región

La cifra de fallecidos por gripe esta temporada en Extremadura se eleva a 30 personas, tras la muerte de cuatro pacientes que se encontraban ingresados con dicha infección durante las dos últimas semanas en la región. De este modo se contempla en el informe de la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES), que refleja también que los hospitales extremeños han notificado ocho nuevos casos graves ingresados con gripe, que sumados a los 174 registrados anteriormente elevan a 182 el número de pacientes graves hospitalizados con esta enfermedad infecciosa desde el inicio de la temporada de vigilancia del virus.

De igual modo, aparte de los fallecidos, de los restantes 152 casos graves notificados en Extremadura, 141 han recibido ya el alta, mientras que 11 permanecen ingresados en distintos hospitales de la comunidad autónoma.

En concreto, 151 de los 182 pacientes que han sido hospitalizados tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe. En este sentido, los factores de riesgo más frecuentes están siendo, por este orden, enfermedad cardiovascular crónica (77 casos), enfermedad pulmonar (55), diabetes (42), enfermedad renal crónica (27), obesidad (18), inmunodeficiencia (16 casos), enfermedad hepática (6) y embarazo (1 caso), según informó ayer a través de una nota de prensa la Junta de Extremadura.

SOLO UN 38% CON VACUNA / De los 151 casos graves con factores de riesgo, tan sólo se habían vacunado contra el virus de la gripe 57 (38%), mientras que 80 (53%) no lo habían hecho y en otros 17 casos no consta. Entre los 30 fallecidos, 28 de ellos con factores de riesgo, únicamente se habían vacunado 12, mientras que 13 no habían recibido la inmunización y en cinco casos no consta.

Por tramos de edad, casi un tercio de los casos hospitalizados tiene más de 80 años (57), pero se han registrado casos graves ingresados en todos los grupos de edad, 32 de ellos en el grupo de 70 a 79 años, veintisiete en los de 60 a 69 y 50 a 59, diecisiete en el de 40 a 49, doce en el de 0 a 9 años, cuatro en los de 20 a 29 y 30 a 39, y dos en el grupo de 10 a 19 años.

Entre los fallecidos, 16 eran mujeres y 14 hombres, también pertenecientes a varios tramos de edad. Se han contabilizado defunciones en los grupos de más de ochenta años (15), setenta a setenta y nueve años (9), sesenta a sesenta y nueve (3), y cincuenta a cincuenta y nueve, cuarenta a cuarenta y nueve y diez a diecinueve (un fallecido en cada uno de ellos).

De igual modo, durante la pasada semana, los 26 médicos de Atención Primaria que suministran datos al sistema Centinela de Vigilancia de la Gripe no han notificado caso alguno de esta enfermedad, por lo que la tasa de incidencia de la gripe en Extremadura se sitúa en «cero» por «primera vez» desde el pasado otoño.