Demandan a dos empresas de limpieza por discriminación salarial

Juicio por discriminación salarial a cinco trabajadoras de dos empresas de limpieza a las que se les ha negado el plus de toxicidad que debían cobrar por el trabajo que desarrollan, que implica la recogida de residuos sanitarios (jeringuillas, gasas, material quirúrgico...). La demanda la han interpuesto estas cinco empleadas contra la empresa Eulen (que las tiene contratadas desde hace dos años) pero también -y sobre todo- se extiende a Palicrisa (a la que pertenecían anteriormente hasta que fue subrogada).

Las afectadas llevan a cabo su labor en el hospital Perpetuo Socorro de Badajoz y su denuncia se basa, según la abogada que lleva el caso, Estrella Santiago, «en una vulneracion de los derechos fundamentales». «Porque con la misma categoría y la misma función, estas mujeres cobraban un sueldo menor que sus compañeros».

Se refiere Santiago a que los empleados, en ambas empresas, sí han recibido ese plus de toxicidad, «además, aún no haciendo a veces el mismo trabajo que ellas, es decir, sin incluir entre sus funciones la recogida de residuos sanitarios».

¿Cuánto es ese citado plus? Hasta el 30% del sueldo completo, rondando los 215 euros en cada nómina.

DESDE AGOSTO DEl año 2017 / La abogada asegura que lleva desde agosto de 2017 inmersa en este caso; el pasado 29 de mayo se celebró el juicio en el juzgado número 1 de lo Social, en Badajoz. Les reclama, a ambas empresas, una indemnización por daños y perjuicios para estas cinco empleadas.

De momento ellas son las que han denunciado, pero la demanda se puede ampliar «porque hay más mujeres afectadas por esta discriminación salarial solo por el hecho de ser mujeres».

¿Qué dice la otra parte? Según Santiago su defensa se basa en que ya no debe aplicarse ese plus de toxicidad porque el trabajo ahora es diferente y no existen esos riesgos, «cuando las trabajadoras siguen haciendo exactamente lo mismo». En cuanto a que ellos sí cobren ese extra, «argumentan que se trata de derechos adquiridos que no pueden suprimirse».

Ni desde Eulen (una firma internacional con delegación en Extremadura) ni desde Palicrisa (una empresa con sede en Badajoz) han querido hacer declaraciones al respecto a pesar de que este periódico ha insistido en conocer su versión sobre este caso.