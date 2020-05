Extremadura sigue a la espera de la autorización de Sanidad para eliminar las franjas horarias

La Junta de Extremadura sigue a la espera de la autorización del Ministerio de Sanidad para eliminar las franjas horarias de los paseos y la práctica de deporte al aire libre. El Ejecutivo autonómico trasladó ayer la petición formal al ministro de Sanidad, Salvador Illa, pero los técnicos de este departamento no terminan de dar el visto bueno. Por tanto, hasta que se publique la orden correspondiente los horarios actuales se mantienen: práctica deportiva y paseos de mayores de 14 años de 6 a 10 y de 20 a 23 horas; salidas infantiles de 12 a 19 horas y paseos para mayores de 70 y dependientes, de 10 a 12 y de 19 a 20 horas.

Extremadura ya trasladó la petición de suprimir los horarios en el informe en el que solicitó el tránsito de las provincias de Cáceres y Badajoz a la fase 1. Según explicó el consejero de Sanidad, José María Vergeles, el Ejecutivo extremeño entiende que no tiene sentido limitar los paseos y la práctica de deporte a unas determinadas horas cuando a las terrazas y las tiendas se puede acudir en cualquier momento del día, y así se ha hecho llegar al Gobierno central. El presidente, Guillermo Fernández Vara, se lo volvió a transmitir al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la conferencia de presidentes del pasado domingo, después de que Sanidad publicara el sábado una orden que permite a las comunidades adelantar o retrasar dos horas las franjas horarias, pero en ningún caso ampliar su duración total.

La cuestión se volvió a poner sobre la mesa ayer por la tarde en la reunión del consejo interterritorial en la que participan Illa y todas las comunidades autónomas, sin que se ofreciera por parte del ministerio una respuesta concreta a la espera de que se pronuncien los técnicos. Además de Extremadura, otras comunidades como Murcia son partidarias de la eliminación de las franjas horarias, y de hecho el gobierno de esta región ya anunció anoche que las franjas horarias solo se mantendrían como preferencia para el paseo de las personas mayores. Desde la Junta de Extremadura sin embargo, siguen a la espera de la modificación de la orden ministerial.

El Ejecutivo autonómico ya informó el fin de semana que si Sanidad no autoriza finalmente la eliminación de las franjas horarias para las zonas que se encuentran en la fase 1 de la desescalada,modificará los horarios de salida de los niños para que no coincidan con las horas de más calor. No obstante, debido a las temperaturas y lluvias que se están registrando esta semana, la Junta ha optado por esperar la resolución definitiva del Gobierno. Hay que recordar además que las limitaciones horarias solo afectan a los municipios de más de 5.000 habitantes, apenas el 15% del total de las localidades extremeñas.