La Junta celebra consejo extraordinario de Gobierno del que se esperan nuevas restricciones para Cáceres

venga vamos, uurrraaa naa naaa naaa, hay arrear a estos políticos porque si no, no hacen nada. Si estamos muchísimo peor que cuando empezó la pandemia y los confinamientos extrictos, enga vaaaammmoooosss hacer algo ya, y no apeléis al raciocinio de la gente porque ya veis que el día de las cañas estaba hasta arriba la calle S. de Alcántara.