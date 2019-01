La Junta pide a Renfe la suspensión del servicio si no es capaz de garantizar la seguridad de los viajeros

Vergonzoso e indignante. Un CERO a los gerentes del asunto: RENFE y MINISTERIO; y a la Junta por no haber actuado a tiempo. Basta ya de tomarnos el pelo y reirse de Extremadura. ¿Para qué queremos puentes record que no sirven para nada? Se han enterrado millones que no producirán nada y estamos como estamos. Deberían ir a la cárcel más de uno, esto es más robo que el que roba a un banco. Han dilapidado mucho dinero porque les ha dado la gana, sin fundamento alguno. Y al presidente del ADIF y toda esa gentuza, si gentuza, que les echen carbón los Reyes Magos para siempre. Más inútiles no pueden ser y como dice Mota, del tó y pa siempre.