La Junta prohíbe la movilidad entre municipios y cierra bares y tiendas en los de más de 5.000 habitantes

Me parecen muy bien las medidas, claro que lo primero, es que no entre ni una sola persona y bajo ningún concepto en España sin que tenga certificados de no padecer el COVID, y eso no se está produciendo. Y lo segundo, que los políticos, deberán decidirse de una vez si es antes la economía o la sanidad, pero no ahora una cosa, y mañana la otra, es decir, con una sola hija, tener dos yernos y que la hija sea honrada.