Los magistrados del TSJEx rechazan visitar el complejo Isla de Valdecañas

No habrá visita de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) al complejo turístico y residencial Marina Isla de Valdecañas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha emitido una providencia en la que rechaza la solicitud de la promotora Marina Isla de Valdecañas S.A. de llevar a cabo una prueba de reconocimiento judicial, es decir, que los magistrados se desplacen al complejo para ver 'in situ' la situación de la isla y el entorno, como ya informó este diario el pasado 12 de octubre. Pero la Sala no lo considera necesario porque cree que tiene documentación suficiente para dictar su resolución final. "Existen en los autos numerosas fotografías y planos de la zona, dicha prueba no es idónea para valorar los intereses en conflicto en fase de ejecución y una visita del tribunal no permitiría la realización de un juicio técnico sobre las afecciones que el Proyecto de Interés Regional (PIR) ocasiona", recoge la providencia.

En este último escrito emitido por el TSJEx una vez recibidas las conclusiones de todas las partes, se recoge también que el tribunal admite un documento de medidas adicionales presentado por la Junta de Extermadura para mejorar la situación de la isla. La administración regional insiste en la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia de derribo que pesa sobre el complejo turístico y residencial y como alternativa a esa ejecución propone demoler las edificaciones inacabadas (hay villas y apartamentos a medio construir) y adoptar medidas correctoras. Los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo y también los propietarios de los inmuebles construidos en la zona también mantienen la imposibilidad de derribar Isla de Valdecañas y proponen que se lleven a cabo otra serie de medida compensatorias o correctoras para evitar futuros impactos negativos. Por su parte, Ecologistas en Acción y Adenex insisten que se ejecuten las sentencias "en sus propios términos".

En cuanto al conflicto paralelo abierto en el Tribunal Constitucional, que está estudiando si los cambios establecidos en el Ley de Suelo de Extremadura que se realizaron después del primer fallo de derribo son inconstitucionales o no, la Sala del TSJEx no aclara qué hará: si suspenderá la ejecución de la sentencia de derribo hasta que se pronuncie el Constitucional o seguirá adelante. "Nos pronunciaremos después del traslado de los escritos de las partes litigantes", señala la providencia.

Como ya se informó, ahora las partes en conflicto tienen un plazo de 20 días para hacer alegaciones a las conclusiones finales presentadas por todos. Luego será el TSJEx el que dicte una resolución sobre qué hacer con Isla de Valdecañas.