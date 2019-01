Monago califica al Pacto del Ferrocarril como el "de los mariachis"

El presidente regional del PP, José Antonio Monago, ha criticado que hoy vuelva a reunirse lo que ha denominado como "pacto de los mariachis" o "de las palmas", porque es una reunión "de amigos, de afines a Fernández Vara", es como "un tren sin maquinista", que, a su juicio, refleja la "agonía" del presidente extremeño.

El Pacto por el Ferrocarril de Extremadura se ha reunido en Mérida con la ausencia tanto de Podemos como del PP, que por primera vez no acude a una reunión tras decidir abandonarlo recientemente por considerar que "está muerto y no tiene nada que aportar", como ha reiterado Monago.

Frente a ello, ha anunciado que su partido presentará 50 preguntas sobre el tren extremeño en el Congreso de los Diputados, "porque ahí no hay palmeros ni mariachis como aquí".

Además, Monago ha indicado que la prueba más clara de que en el Pacto por el Ferrocarril de Extremadura no hay pluralidad es que todos se meten con él.

El presidente de los populares extremeños, ha destacado que en los años en los que él fue presidente de la Comunidad Autónoma fue cuando más se invirtió y más se ejecutó en la alta velocidad en Extremadura.

Los extremeños los más perjudicados

El dirigente popular, ha destacado hoy que los extremeños son los más perjudicados en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que ha pedido a Vara que no los apoye, porque "un buen español no puede votar ese peaje para mantener a Sánchez en La Moncloa".

Monago ha recordado que de los más de 300 millones que se disponían para el tren de alta velocidad extremeño, se licitaron cero euros en el segundo semestre del año y ha considerado una "tomadura de pelo" que para 2019 "nos vuelvan a poner esas partidas no licitadas ligeramente aumentadas". También ha insistido en que mientras se adelanta el corredor mediterráneo, con 1.000 millones de euros en tres años, "nos retrasan el nuestro", pues no se presupuesta nada para el AVE en Castilla-La Mancha .

Además, ha indicado que Extremadura es la comunidad autónoma más perjudicada en financiación per cápita en los presupuestos de este año, mientras a Cataluña "se le incrementa la inversión en un 66 por ciento". Por ello, ha instado a Vara a que, "si a buen español no le gana nadie", pida a los diputados extremeños del PSOE que voten no a las cuentas del Estado para 2019.

El dirigente popular ha explicado, asimismo, que de 50 millones de Deuda Histórica que estaban prometidos, sólo vienen 10, y ha criticado que se presupueste cero euros para actuaciones tan importantes como el desdoblamiento de las variantes en Badajoz y Cáceres, el arreglo de la Avenida Martín Palomino en Plasencia o los regadíos extremeños, un asunto éste último en el que, a su juicio, la región hace un "ridículo estratosférico".

También ha recordado que mientras gobernaba Rajoy se pedía desde Extremadura un Plan Especial de Empleo dotado con 460 millones de euros, mientras que ahora los socialistas se dan por satisfechos con uno dotado únicamente con seis millones.