La oposición pide a Vara que no "siembre dudas" sobre la vacuna y rectifique

Lo de la vacuna no se puede pasar por alto Es muy grave: ahora resulta que un presidente médico y un consejero médico nos compartamos con ignorancia temeraria. Alguien debería pensar si está capacitado para ocupar su puesto. O sea la autorización de USA, de Reino Unido y de la Unión Europea no son para fiarse. Peto no preocuparse: nosotros tenemos aquí a dos eminencias que velan por nosotros. Que dios nos pille confesados. Amén.