Los trabajadores de Tenorio retoman la huelga tras una tregua sin avances

El transporte sanitario vuelve a la huelga. Los integrantes del comité de huelga de Ambulancias Tenorio acordaron ayer dar por terminado el periodo de tregua que se estableció el 5 de noviembre y retomar el paro indefinido, al entender que en las dos últimas semanas no se han alcanzado las mejoras que reclaman a la empresa y que está se comprometió a tener resueltas en este periodo. Se quejan de que los avances han sido «nulos» en este tiempo y que persisten los mismos problemas que dieron pie a la decisión de convocar una huelga indefinida. Con eso, el único escenario que plantearon ayer los distintos representantes sindicales que integran el grupo de trabajo fue volver de nuevo a la huelga. Y a la vista de lo sucedido en las dos últimas semanas, dan por seguro que lo que queda por delante es un conflicto laboral largo, en el que algunos de ellos incluso no descartan que pueda prolongarse hasta que cese el servicio de la empresa (dentro de casi dos años, porque el SES ya ha dicho que no lo prorrogarán).

Por el momento, los dirigentes de Ambulancias Tenorio convocaron ayer a los representantes de los trabajadores a una nueva reunión. Fue instantes antes de que se iniciara el encuentro previsto para tomar decisiones sobre el calendario de reivindicaciones que queda por delante. Se verán hoy en la Fundación de Relaciones Laborales y, en principio, está convocada como una reunión bilateral entre la empresa y los trabajadores. No se espera la figura de un mediador en ese encuentro, aunque podría haber algún representante del SES, como en otras citas anteriores. Tampoco confían los trabajadores en que pueda haber muchos avances en ese encuentro. «No esperamos nada, más de lo mismo», señala Antonio Baños, representante de CSIF. Es la sensación generalizada en el comité de huelga porque en estos 15 días no se han producido avances en las condiciones laborales de la plantilla: «se siguen manteniendo los incumplimientos de jornada, no se está garantizando el descanso de los trabajadores, se mantienen los contratos eventuales y en prácticas y seguimos sin contar con equipos de protección individual», denuncia Víctor Arnelas, de USO.

descansos y horarios/ Los integrantes del comité afirman que tampoco han recibido la documentación que solicitaron a la empresa sobre los descansos y la planilla con los horarios de los empleados, y que las mejoras que se comprometió Ambulancias Tenorio a llevar a cabo «no han pasado en este tiempo de un ‘lo vamos a estudiar’», subraya Arnelas. Junto a eso, van a solicitar una reunión con la Inspección de Trabajo de Badajoz, donde se están tramitando más de una decena de denuncias presentadas por los incumplimientos.

«En las condiciones actuales, en las que la mayoría de los puntos que llevaron a la tregua no se han cumplido, la única opción es que volver a la huelga», señaló Aureliano Pérez, de UGT.

La huelga como tal no ha llegado a desconvocarse nunca por lo que lo que se acordó ayer fue reactivar el paro indefinido que iniciaron el 1 de noviembre. Aún así, no se hará efectiva hasta finales de semana porque darán un plazo máximo de 48 horas a la empresa para que asigne unos servicios mínimos «reales». Junto a eso iniciarán un nuevo calendario de concentraciones, la primera el domingo 24 en el Hospital San Pedro de Alcántara.