Vara aboga por buscar un modelo fiscal "justo y equitativo"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que "el sistema fiscal en España hay que revisarlo", ya que en la actualidad se va "improvisando a medida que hay sentencias judiciales".

De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara tras la polémica generada por la decisión del Tribunal Supremo respecto al impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

"Yo creo que hay que recomponer el sistema fiscal en nuestro país" para lo cual es necesario partir de "cuánto necesita España para satisfacer y dar respuesta a una buena educación, a una buena sanidad, a una atención a la dependencia y a unas pensiones dignas".

A partir de ahí, se debe "buscar un modelo fiscal justo, equitativo y que permita lograr todos esos objetivos", ya que si no, ha considerado Vara, se va "a seguir parcheando" y discutiendo quién tendría que pagar cada cosa, cuando "no nos damos cuenta que lo que está discutiéndose es precisamente el modelo, porque no hemos sido capaces de alcanzar un gran acuerdo" en España sobre los impuestos.

Una situación que lleva a España a "estar muy por debajo de la media europea en recaudación", con lo que "se resienten obviamente los sistemas", ya que según ha destacado Fernández Vara, en España existe una "extraordinaria sanidad", pero con un gasto inferior al porcentaje del PIB que se destina en otros países, lo cual "no se puede mantener eternamente".

Para mantener estos servicios se necesitan ingresos, para lo cual Fernández Vara ha abogado por "revisar el tratamiento fiscal", para que "paguen más los que más tienen y reciban más lo que más lo necesitan".

En el caso de Extremadura, Vara ha señalado que algunos tipos de Impuestos Jurídicos Documentados "están más altos que la media", y en otros tipos están más bajos, porque "intentamos convertirlo en un impuesto que fuera también progresivo", ha dicho.

Impuestos justos y progresivos

En definitiva, el dirigente socialista extremeño ha señalado que en el caso del impuesto en las hipotecas "se está poniendo de manifiesto que se está eludiendo algo importantísimo como es revisar nuestro sistema fiscal, con tipos que sean justos y progresivos", y que "permitan una recaudación que dé respuesta a las necesidades que como país tenemos".

A juicio del dirigente socialista extremeño, "lo que no vale es estar diciéndole todo el día a la gente lo que quiere oír", ya que según ha reafirmado, "las sociedades prósperas son aquellas que le hablan a los ciudadanos de derechos, pero también de deberes".

Por este motivo, "para progresar adecuadamente" una sociedad, "necesita que paguen más los que más tienen", y "puedan recibir los que más lo necesitan", ha concluido.