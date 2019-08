Amaia huye de 'OT' en su nueva canción

Amaia Romero, la ganadora de 'OT 2017', ha lanzado este viernes 'Quedará en nuestra mente', el tercer 'single' del que será su primer disco, 'Pero no pasa nada'. Y lo ha hecho con un claro guiño al concurso que la hizo famosa y con una curiosa estrategia: publicar al inicio del videoclip un número de teléfono al que, en teoría, se puede llamar para votar a la cantante navarra.

Al inicio del videoclip se puede ver a la artista cantando en un concurso que recuerda mucho a 'OT'. Incluso aparece sobreimpresionado un número de teléfono para votar por Amaia. Pero, a los pocos segundos, sale del escenario y huye en moto para acabar en el campo.

Al llamar al móvil en cuestión, suena Amaia cantando 'Quedará en nuestra mente' en versión acústica, un juego con sus fans que también propusieron artistas como Miley Cyrus y Rosalía.

LAS INSEGURIDADES DEL AMOR

La canción, muy del estilo de Amaia, explica las inseguridades del amor: "Hace tres meses todo iba bien, pero al final me enamoré" y "No sé qué pasa, pero me doy miedo", canta la 'extriunfita' mientras, en el videoclip (con un tono muy retro) aparece montando en barca, haciendo autoestop, jugando en una piscina de bolas y dando de comer a unas cabras.

El primer disco de la artista navarra, 'Pero no pasa nada', saldrá a la venta, previsiblemente, el próximo mes de septiembre y contará con 10 canciones, incluidas 'El relámpago', 'Nadie podría hacerlo' y 'Quedará en nuestra mente'.