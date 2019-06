Anxo Pérez: "Ahora puedes hablar cualquier idioma en tres meses"

"Nuestra tasa de éxito es del 100% y puedes hablar inglés o chino en solo ocho meses". Quien habla es Anxo Pérez, creador del método '8Belts', un sistema revolucionado con el que miles de personas estudian idiomas. Su creador asegura que tiene la llave para aprender nuevos idiomas de forma sencilla y, sobre todo, rápida.

Con el lanzamiento de '8Belts Gold', Anxo Pérez promete que puedes hablar un idioma en solo tres meses y también acaba de lanzar su libro, 'Los 88 peldaños de la gente feliz'.

El requisito número uno para llenar un vaso es que no esté lleno, igual que nos ocurre con la felicidad, tal y como dices en tus libros. Pero ¿cuál es el requisito número uno para aprender un idioma?

Desaprender. Lo que hemos hecho con '8Belts' es una forma radical, totalmente diferente. No existe ningún sistema que te ayude a aprender tan bien en tan poco tiempo. No hay lecciones de gramática, lo que sí está incluido siempre en otros sistemas de aprendizaje. Si estudiamos gramática, es como si para aprender a nadar nos ceñimos a la teoría y no nos metemos nunca en la piscina. Con nuestro sistema de aprendizaje hacemos justo lo contrario, nos ponemos a nadar y nos dejamos de teorías.

Muchas personas famosas han aprendido y están ya aprendiendo con vosotros. ¿A quién le ha costado más ser constante?

A quien más le cuesta es a aquel que no le dedica tiempo. El requisito imprescindible es la constancia. No es una cuestión de inteligencia sino de perseverancia. De hecho, el sistema necesita que le dediques los 30 minutos diarios para que de verdad te funcione. Y siempre funciona.

¿Cómo se mantiene la motivación durante los ocho meses?

El programa tiene un sistema que muestra una balanza, la cual se equilibra a medida que sigues estudiando cada día. Si está equilibrada hace sol, sino llueve. Y la gente se mata para que haga sol.

'8Belts' nace de una metodología que se aleja completamente de lo que ya conocemos en la enseñanza de idiomas. ¿De dónde nace la idea?

He creado la cosa más lógica de la historia. No sé cómo no se ha hecho antes. Siempre se ha estructurado la información como si cada dato, cada palabra tuviera el mismo valor, y realmente esto no es así. Hay cosas útiles y rentables y otras que no.

Hemos creado un 'Índice de Rentabilidad de las Palabras'. Si tiene mayor frecuencia de uso y tiene un mayor grado de combinabilidad, tiene un índice muy alto. Con un algoritmo matemático hacemos que lo más útil se aprenda antes. En dos semanas ya hay resultados abrumadores, con un idioma que no se ha hablado antes.

¿Cómo funciona '8Belts'? ¿Cómo está formado y jerarquizado el sistema?

Hay 40 mil horas de trabajo detrás. Hemos conformado un sistema ya acabado, que no se modifica porque así es perfecto. Hemos decodificado un idioma igual que se ha decodificado el genoma humano.

Hay una ruta en el curso a través del cual tú vas subiendo peldaños. Los peldaños son palabras concretas o frases. Son piezas que se anclan, como un puzle, y no se vuelve a perder. La tasa de retención es del 100%. El sistema hace que no se te olvide en base a un sistema algorítmico de repetición.

En ocho meses puedes aprender un idioma.

Ahora hemos condensado esos meses en solo tres meses, creando el sistema '8Belts Gold'. Si para aprender inglés o chino necesitabas 30 minutos al día, que es lo que exige nuestro sistema, con el nuevo formato, tienes que dedicar 90 minutos. Tres veces más de tiempo para aprender tres veces más rápido. Ahora puedes hablar cualquier idioma en tres meses.

Los demás cursos están abiertos siempre, pero '8Belts Gold' se va a abrir solo para el día 1 de julio. Es un producto totalmente premium. Está diseñado para que te comprometas a focalizar tu tiempo durante solo tres meses.

También acabas de lanzar 'Los 88 peldaños de la gente feliz'. En la introducción prometes la fórmula para eliminar cualquier tipo de sufrimiento o amargura. ¿Cómo encuentras la fórmula que lleva décadas buscando la Psicología?

La fórmula es milenaria, lo que es nuevo es la forma de contarlo y desgranarlo. Y sé que lo que estoy contando funciona porque lo he comprobado conmigo mismo. La fórmula es la más poderosa que yo conozco.

¿De dónde proceden nuestros sentimientos y nuestras emociones? Tendemos a pensar que hay un único sitio dentro de nosotros, cuando realmente son dos: la bolsa negra, la sombra, y la bolsa blanca, la luz. Si inclinamos la balanza y sacamos de la bolsa blanca, tendremos más luz y más felicidad. Esto va a depender de nuestro ego. De hecho, hay un test muy sencillo que nos da un resultado sobre en qué punto estamos nosotros.

¿Por qué no somos felices?

No somos felices por nuestra rigidez y porque desconocemos cómo serlo, nadie nos lo enseña. Es producto del desconocimiento. El ego nos permite descargar a corto plazo. La esencia, la bolsa blanca, implica una mayor contención a corto plazo, pero una paz asegurada a largo plazo.

Cualquier persona podría ser feliz en cualquier situación, incluso con reveses de la vida. Pero hay que tener en cuenta que cuando hay un revés, necesitaremos una exigencia más alta en nuestro éxito interior.

¿Qué tres peldaños de los 88 son los más importantes para ti?

El 1, el 6 y el 88. Son los que más tiempo he dedicado y todo el mundo debería leerlo alguna vez en su vida. Si hay alguien a quien quieras, debes leérselos.