Edith Márquez, la ranchera que ya se atreve a cantar groserías

La cantante mexicana Edith Márquez ha llegado a un punto de madurez en su carrera en la que se atreve con nuevos lenguajes en su música y "más permisos" para hablar de cosas que antes no se planteaba, asegura este lunes en una entrevista con Efe. "Estoy en un momento de mi vida con la edad y la madurez suficientes para decir ese tipo de cosas, porque he vivido cualquier cantidad de cosas que puedo cantarlas con una enjundia y un sentimiento que no se imaginan", comenta Márquez.

La cantante ha tomado los riesgos necesarios para seguir complaciendo a su público con temas actuales en los que por primera vez experimenta decir una grosería cantando. "En 'Entiende que ya' hay una parte que dice 'perfecto cabrón' y lo digo con coraje y hasta con un poco de dolor. ¿Cuántas veces no hay este tipo de experiencias donde las mujeres se sienten de esa manera?", se pregunta la mexicana sobre su más reciente lanzamiento.

Las malas palabras

Márquez se ríe de la gente que cree que las mujeres no deberían decir groserías. Aunque nunca las había cantado, la madre de dos hijos varones explica que todos dicen "malas palabras", incluso para describir cosas que no son negativas. "Me he dado más permisos incluso de decir cosas que antes no decía por el qué dirán. Mi familia, mis hijos y amigos me hicieron pensar que hay otras canciones en las que se dicen cosas peores y nadie se asusta", apunta.

Con 'Entiende que ya' Edith comienza una nueva etapa de su música que en primera instancia no pretende ser un disco y que consta de ocho temas que ha grabado desde el 2020 cuando comenzó la pandemia. La canción pretende convertirse en un himno más de los que ella ha dado a una dolorosa ruptura amorosa. Espera que "las mujeres puedan cantar a los hombres que las han herido, que tristemente hay cada día más de eso", y según confiesa, no puede esperar para cantarla frente a sus seguidores en un palenque como antes.

"Si 'Mírame' en su momento fue muy fuerte, no me quiero imaginar el primer palenque con esta canción, va a ser un verdadero griterío con todas las mujeres", confía Edith. Pero 'Entiende que ya' no es el único tema que mostrará una etapa más rebelde y decidida de la cantante de 48 años. En el camino se asoma otra pieza en la que podrá mostrar su ira. "Hay otra canción que se llama 'Te odio'. Alex Mizrahi (CEO de OCESA-Seitrack) me dijo que estaba muy buena, la elegí y no me arrepiento en absoluto porque son canciones fuertes. Ahora sí, agárrense porque estos temas les van a encantar", explica.

Un chorro de seguidores

Así como sus canciones, Edith es fuerte y se ha coronado como una de las mujeres más importantes de la música ranchera en el país. Quizá es eso lo que ha traído a una gran cantidad de seguidores y a miembros de la comunidad LGBT+, de quienes aprecia su cariño y que busca complacer en vivo a la distancia. "Tengo un chorro (muchos) de seguidores que yo admiro mucho y que siempre respeto. Algunos gastan en pasaje, en hospedaje y alimentos y todavía me llevan un regalo", dice conmovida por las muestras de afecto. Ahora, extraña dichos encuentros pero trabaja para seguir en contacto con ellos de maneras diversas.

Recientemente eligió la plataforma de Spotify para divertirse junto a sus seguidores creando una lista de reproducción llamada 'Dos tequilas con Edith' con temas de diversos cantantes como Christian Nodal, Alicia Villareal o Alejandro Fernández. "Hoy por hoy esa es la tecnología que existe que nos ha permitido relacionarnos y créeme que está funcionando", asevera.

De estas primeras ocho canciones con las que piensa arrancar el 2021 ninguna es una colaboración, sin embargo, está a la espera de una respuesta anhelada. "Estoy buscando hacer una colaboración que, si Dios quiere y se me da, sería una locura. Hay que soñar y decretar que sí se va a poder", finaliza.