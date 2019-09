Isa Pantoja se mete a cantante

Isa Pantoja se estrena en el mundo de la música bajo el nombre de Isa P. Según ha asegurado ella misma, el videoclip está prácticamente listo: He trabajado mucho, esto no ha sido cantar y punto.

A pesar de tenerlo todo preparado para el lanzamiento de su primera canción, la hija de la tonadillera ha comunicado a sus fans a través de su cuenta de Instagram que, finalmente, la presentación de su sencillo se retrasa una semana."Buenas tardes. Os comunico que atrasa la salida de mi tema Ahora estoy mejor por problemas ajenos a nosotros y se pospone para el viernes 13 de septiembre. Siento mucho el atraso, ya que tengo muchas ganas de que lo veáis...Pero durante esta semana os iré enseñando cositas como las fotos del rodaje y la portada del single", ha asegurado a sus seguidores.

"EL VIDEOCLIP ESTÁ SÚPER CURRADO"

"Estoy bastante nerviosa, tengo ganas de que salga ya y ver cómo reacciona la gente. Hemos estado unos cuatro o cinco meses haciendo la canción, retocándola para que todo quede perfecto. El videoclip está súper currado, yo he trabajado un montón. Estoy muy preparada para presentar la canción en directo delante del público", ha declarado en una entrevista para la revista Lecturas.

Sin embargo, si hay algo importante para Chabelita en su debut musical, es el apoyo de su madre: "A ella le ha encantado, se la enseñé en Cantora una semana después de saliera de Supervivientes. Está muy contenta y orgullosa de mí. Su apoyo es muy importante. Es la única de la familia que la ha oído", ha confesado la cantante, que ha desvelado que la reacción de Isabel Pantoja ha sido muy positiva.

"Me ha dicho que lo hago muy bien y que tengo que practicar para cantar y bailar a la vez, porque si no me asfixio. Delante de mi madre prefiero cantar antes que bailar, porque sigue dándome un poco de corte. He practicado algo con ella 'a capella'. Me entonaba en su estilo. Me lo pasé bien", ha contado Isa.

Además, la hermana de Kiko Rivera espera contar con el cariño y el apoyo de su madre el día de la presentación: "Yo ya se lo he dicho. No le he podido confirmar el día porque aún no está cerrado. A quién no le gustaría que su madre le apoyase en cualquier cosa, y más en algo en lo que ella siempre ha creído?", explica la exconcursante de Supervivientes, que ha confesado que se quedaría muy triste ante su posible ausencia: "Tendría que escuchar el porqué. Si no viene, no me lo voy a tomar como otras veces y decir: 'Ay, por qué? y ya está. La voy a esperar hasta el último momento y sino...Voy a cantar igualmente", ha sentenciado.