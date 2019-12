Melania Trump muestra la ostentosa decoración navideña de la Casa Blanca

Tras celebrar Acción de Gracias en Florida, Melania Trump ha regresado a la Casa Blanca para encender las luces de Navidad. Como ya viene siendo tradicional, la primera dama ha compartido un vídeo en las redes paseándose del ala este al ala oeste de la residencia que comparte con el presidente Donald Trump.

Este año la temática lleva por patriótico título el 'Espíritu de América' y se basa en una decoración donde abundan los verde hierba y los dorados cristalinos, así como los colores de la bandera de EEUU, rojos y azules, que nunca pueden faltar. En conjunto, un estilo menos agresivo que la polémica decoración elegida el año pasado, 'Tesoros de América, donde predominaba el rojo, y donde unos "árboles de sangre", tal les bautizó el público en tuiter, se llevaron el grueso de las críticas. El título de la anterior decoración navideña fue 'Tesoros de América'.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd — Melania Trump (@FLOTUS) December 2, 2019

UN RECORRIDO POR LAS SALAS

El recorrido, que dura menos de un minuto, da comienzo con el particular calendario de adviento de diciembre de Melania, que tiene forma de maqueta de la misma Casa Blanca. "¡Estoy encantada de compartir esta preciosa exhibición de patriotismo con todos, y emocionada por que todo el mundo experimente la belleza de la Navidad"!, escribe en su cuenta de Twitter.

Para la ocasión, Melania ha vuelto a apostar por un 'total look' en color crema: abrigo, vestido y 'stilettos', con los que recorre las diferentes estancias. Ella misma se encarga de los últimos detalles, y en el vídeo se la puede ver enderezando las flores que adornan la chimenea o añadiendo nieve de pega a las ramas de los árboles.



YOUTUBE / THE WHITE HOUSE



EUROPA PRESS

En realidad, el grueso de los adornos nos los ha colocado la primera dama. Ella misma colgó en Twitter hace unos días unas fotos para dar las gracias a los voluntarios que "trabajado duro en la Casa Blanca".

Volunteers are hard at work at the @WhiteHouse. Thank you to all who came all across our great nation to decorate the People’s House. Looking forward to view it tomorrow evening! #ChristmasWhiteHouse🎄 pic.twitter.com/SUhhXr4DD7 — Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2019

Además, Melania ha colado un mensaje subliminal entre tanto abeto. En uno de ellos, se ve una ficha de dominó, unos dados y unas cartas junto a unas letras del Scrabble con la frase "Be Best", el nombre de su proyecto enfocado a los niños para que conozcan la importancia de la salud física y emocional.



YOUTUBE / THE WHITE HOUSE