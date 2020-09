Muere Jackie Stallone, madre de 'Rambo', y astróloga de políticos y estrellas

La madre de Sylvester Stallone, Jackie, ha muerto a los 98 años, en su residencia de Santa Mónica. Su hijo pequeño, el compositor y ganador de un Grammy, Frank, ha confirmado la noticia en Instagram. La autoproclamada 'Reina de Hollywood' era conocida por ser "astróloga de reyes, primeros ministros, políticos, estrellas de cine, jugadores, generales, gánsteres, policías y sacerdotes", tal como reza la página web donde ofrecía sus servicios. También era madre de otros hijos, Tommy, y la fallecida actriz Toni D'Alto.

Jacqueline se hizo famosa por promover la lucha libre femenina en el programa de televisión 'Glow', durante cinco años en antena en los 80. También tuvo un breve paso por la edición 'Celebrity' del 'Gran Hermano' inglés del 2005, si bien el público la echó de la casa al cuarto día. Sin embargo, aquel paso fugaz marcó un momento 'histórico' en la televisión británica, pues la madre del protagonista de 'Rocky', 'Rambo' y 'Cobra' tuvo en directo un fuerte encontronazo con su exnuera, la actriz Brigitte Nielsen, a quien no había visto desde 1987. Las dos se enzarzaron dentro y fuera de la casa-plató, y la frase "sí, Jackie" se convirtió en una coletilla famosa entre la audiencia durante un tiempo.

"Se ejercitaba todos los días"

"Nuestra madre murió mientras dormía, tal como había deseado", ha explicado Frank. "Era una mujer extraordinaria que se ejercitaba todos los días, llena de valentía y sin miedo", ha seguido glosando, además de recordar que "tenía siete nietos y tres bisnietos" y que su hijo Sylvester "la cuidó como una a reina durante toda su vida".

Jackie estaba orgullosa de sus cuatro hijos, pero a Sylvester le dedicó más parabienes en las redes sociales. Su último 'post' en su cuenta oficial de Twitter, en la que aparece tumbada en una cama, sobre unas pieles, vestida con un pequeñísimo vestido negro y una rosa entre sus labios, es de hace dos años. Anunciaba que ya estaba disponible el Kindle de su libro, 'Starpower. Una guía astrológica para tener éxito'. En otros mensajes, aprovechaba para subir fotos antiguas con su hijo más cinematográfico, el actor, guionista, productor y director de cine estadounidense de origen italiano, de 74 años.

En el 2017, Sylvester le dedicó este sentido homenaje por el Día de la Madre:

Thank you @TheSlyStallone for the wonderful Mother's Day video ! pic.twitter.com/V49ZHWZVmC — Jacqueline Stallone (@StalloneJackie) May 30, 2017

Aunque menos famoso que su hermano mayor, Frank Stallone es el autor y cantante de la canción 'Far from over' para la película 'La fiebre continúa' ('Staying alive'), protagonizada en 1983 por un jovencísimo John Travolta. El tema alcanzó el número 10 en los Billboard Hot 100.