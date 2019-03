Paris Jackson niega que haya intentado suicidarse

Paris Jackson, hija del difunto rey del pop, Michael Jackson, ha desmentido en Twitter la información que el pasado viernes publicó el portal TMZ en la que aseguraba que habría intentado suicidarse en su casa de Los Ángeles. "Sois unos malditos mentirosos", "Que os den a vosotros y vuestras mentiras", escribió iracunda la joven modelo de 20 años sobre la web que en el 2009 fue la primera en anunciar la trágica muerte por sobredosis del astro de la música.

El portal publicó el viernes que Paris había sido ingresada tras intentar suicidarse cortándose las venas, al parecer, decían citando "fuentes familiares", por la repercusión que estaba teniendo el documental de Dan Reed Leaving Neverland (HBO) en el que el australiano Wade Robson y el californiano James Safechuck acusan a Michael Jacson de abusar de ellos cuando eran niños.

Paris Jackson Hospitalized After Attempted Suicide https://t.co/UIhQ5WnI7Q

lies lies lies omg and more lies https://t.co/LP0axo2zZd

OLA DE CRÍTICAS Y RECHAZO

La repercusión del documental ha dado la vuelta al mundo, y los hijos de Jackson -Prince Michael, Paris y Michael Joseph Jr.- están considerando llevar a su director ante los tribunales, por fraude, daño emocional y calumnias.

Sin embargo, varias emisoras de todo el mundo, desde Australia hasta Canadá, han dejado de pinchar canciones de Michael Jackson por el escándalo generado por el documental. La marca de lujo francesa Louis Vuitton, además, decidió el jueves pasado eliminar toda referencia a la fallecida estrella en prendas de una colección que había exhibido en la Semana de la Moda de París de enero, tras afirmar que las "acusaciones formuladas en el documental son profundamente preocupantes y perturbadoras".

Por su parte, la única hija de Jackson ha negado cualquier tipo de verosimilitud a Leaving Neverland, y ha pedido calma y que se afronte el visionado del documental "fumando un poco de hierba".

SMOKE SOME WEED AND MELLOW OUT