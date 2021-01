Rosa López, los 40 años de la joven ganadora de 'OT'

Parece que fue ayer cuando una joven Rosa López de 20 años ganaba la primera edición de 'Operación Triunfo', convirtiéndose de la noche a la mañana en 'La Rosa de España'.

La joven granadina, bregada de bodas y bautizos, discotecas y fiestas mayores en varias orquestas de la provincia, se convertía así en la representante de TVE en el Festival de Eurovisión del 2002 junto al resto de compañeros de la academia, en lo que algunos consideraron la representación 2.0 de la Marca España que tenía que arrasar en la Europa musical.

El quinto lugar de 'Europe's living a celebration' supuso la desilusión general y la sospecha de tongo de los más viscerales fans del concurso. Pero también fue el inicio del reconocimiento popular de la carrera profesional de la cantante que grabó su disco de debut, 'Rosa', que se coronó en la lista Promusicae con récords de ventas.

Una despampanante Rosa López celebra su 40 aniversario en su cuenta de Instagram.

20 años de carrera artística, 40 de vida

Hoy, jueves 14 de enero, aquella arrebatadora cantante que cautivó al público por su voz y simpatía y que cuando cantaba en ingles "parece tener la voz de Aretha Frankiln", en palabras de Massiel, cumple 40 años.

Veinte años de carrera artística y 40 de vida en los que la interprete de Peñuelas, que recorría las carreteras en compañía de su padre, a la vez conductor y representante, acumula ocho discos, algún número uno y varios premios y distinciones, en una trayectoria artística de altos y bajos, con una continuada lucha con su propia imagen y en la que su participación en varios 'talents' de televisión como Mira quien baila y Tu cara me suena le han ayudado a mantenerse entre el imaginario popular.

Rosa López llega a los 40 en un cierto ostracismo profesional provocado por la pandemia, pero radiante, feliz y más enamorada que nunca y con la maternidad entre sus objetivos, según confesó en el programa de Bertín Osborne, 'El show de Bertín' (Canal Sur).

"Es increíble. No he conocido hasta ahora a una persona con un corazón tan grande. Es muy especial", se sinceraba Rosa al veterano cantante de rancheras. "Lo conocí en un concierto de Marta Sánchez, él trabajaba allí. No suelo salir pero fui. Me sacó de la multitud en plan Kevin Costner", desvelaba una ilusionada López sobre la feliz coincidencia.

Una relación que hace que la artista considere seriamente la opción de ser mamá, "Se me está pasando por la cabeza, veo un niño y quiero tener uno".