Abucheos a Trump: "Votad para que se vaya!"

Un grupo de manifestantes afuera de la Corte Suprema de Estados Unidos para homenajear a la fallecida jueza progresista Ruth Bader Ginsburg abucheó este jueves al presidente Donald Trump, que acudió a presentar sus respetos a la magistrada.

WATCH: Chants of "vote him out!" as President Trump and the First Lady pay their respects to the late Justice Ginsburg on the steps of the US Supreme Court. pic.twitter.com/qTqhFLvCj5