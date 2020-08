El asesinato de la pastora altruista

Ni siquiera al escritor de la imaginación más frondosa se le habría ocurrido semejante personaje: una pastora evangélica y diputada de derechas, madre de 55 hijos, es señalada, tras meses de investigación policial, como la autora intelectual del asesinato de su esposo, también pastor, a quien supuestamente envenenó con arsénico durante cenas opíparas pero no logró quitarle la vida. Tuvo que esperar a que le acribillaran a balazos. La protagonista de la historia es Flordelis dos Santos de Souza, predicadora, cantante e integrante del bloque evangélico que sostiene en el Parlamento al presidente Bolsonaro.

Flordelis se crió en un barrio marginal carioca. Su álbum Fuego y unión la consolidó, 12 años después, como referente del gospel brasileño. Madre de cuatro hijos, decidió adoptar a 51 niños, 37 de los cuales habían sobrevivido a uno de los episodios de violencia más atroces de Río de Janeiro, la masacre de La Candelaria, en 1993. La pareja se presentaba ante la sociedad como un modelo de filantropía y abnegación.

El conservadurismo político la recibió con los brazos abiertos cuando se sumó a las filas del Partido Social Democrático (PSD). Participó de los fastos de unción de Bolsonaro en Brasilia, el 1 de enero del 2019. «Cuánta expectativa, grandes conquistas para Brasil y Río de Janeiro», dijo aquel día.

El veneno no bastó para liquidar a Do Carmo a pesar de los reiterados intentos. Fue entonces cuando la pastora pensó un plan más osado. De acuerdo con el fiscal Sérgio Luiz Lopes Pereira, Flordelis convenció a uno de sus hijos de que hiciera lo que no estaba a su alcance por razones religiosas: matar al pastor. «No puedo separarme de él, porque de lo contrario escandalizaría el nombre de Dios», le explicó en un mensaje, divulgado por el diario Folha .

El crimen se perpetró en junio del 2019. La pastora dijo que fue un atraco y desde entonces realizó numerosas fintas para eludir las investigaciones. Tras el crimen fueron arrestados dos de los hijos. Las motivaciones del asesinato estarían relacionadas con un tema económico. Do Carmo gestionaba la caja de la Comunida Evangélica Ciudad de Fuego. El universo evangélico mueve mucho dinero. Al final, el PSD la ha expulsado. El ángel altruista se ha convertido en un demonio. H