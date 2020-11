Boris Johnson, confinado tras estar en contacto con un positivo por coronavirus

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha empezado un confinamiento tras confirmarse el positivo por coronavirus de un diputado con el que mantuvo un contacto estrecho. Johnson, que ya pasó el coronavirus en abril, no muestra síntomas por el momento, pero cumplirá los diez días preceptivos de confinamiento.

Johnson ha informado este domingo a las autoridades sanitarias para realizar el rastreo de contactos tras confirmarse el positivo del diputado Lee Anderson, según recoge la BBC.

Today I was notified by NHS Test and Trace that I must self-isolate as I have been in contact with someone who tested positive for COVID-19.



I have no symptoms, but am following the rules and will be working from No10 as I continue to lead the government’s pandemic response.