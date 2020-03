China enviará 2 millones de mascarillas y 50.000 tests de coronavirus a la UE

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles que China proporcionará a la Unión Europea más de dos millones de mascarillas, 200.000 de ellas del modelo N95, el más demandado por su seguridad por los servicios sanitarios, así como 50.000 kits de tests para detectar el coronavirus.

Las mascarillas N95 tienen un nivel de filtrado de al menos el 95 %, por lo que serían eficaces frente al COVID-19, que "se transmite principalmente por las gotas respiratorias de más de cinco micras", según el Ministerio de Sanidad español.

En un vídeo publicado en su perfil de Twitter, Von der Leyen ha informado de que ha mantenido una conversación telefónica con el primer ministro chino, Li Keqiang, con quien ha coincidido en que "la lucha contra el coronavirus es global" y que es necesario apoyo entre todos "en tiempos de necesidad".

