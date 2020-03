El embajador de Brasil en Washington se contagia del coronavirus tras cenar con Trump

El embajador de Brasil en Washington, Nestor Forster, dio positivo por coronavirus, días después de cenar con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Mar-a-Lago.

Forster es la tercera persona que estuvo en contacto con Trump el pasado fin de semana en su mansión de Florida que da positivo por COVID-19.

"El embajador de Brasil Nestor Forster ha sabido esta noche que ha dado positivo por COVID-19. Siguiendo el consejo médico, el embajador Forster extenderá su cuarentena, a la que ya se había sometido como medida de precaución, por otras dos semanas", informó en Twitter la Embajada brasileña.

También estuvo en contacto con Trump en Mar-a-Lago el jefe de prensa del Gobierno brasileño, Fabio Wajngarten, que ha dado positivo por COVID-19.

Trump y Wajngarten aparecen de pie uno al lado del otro en una fotografía que el funcionario brasileño publicó en su perfil de Instagram.

Una tercera persona que asistió a una recaudación de fondos para la campaña electoral de Trump organizada el domingo en Mar-a-Lago también dio positivo del virus.

Durante una rueda de prensa este viernes en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense dijo que "muy probablemente" se hará la prueba del coronavirus "bastante pronto" pese a que no tiene síntomas de la enfermedad.

"No sé si estuve expuesto (al coronavirus durante el encuentro con Wajngarten), pero no tengo ninguno de los síntomas", afirmó Trump.

"Creo que lo haré igualmente (aunque no tenga síntomas). Bastante pronto. Estamos mirando el calendario" añadió.

Trump, sin embargo, no quiso responder a una pregunta sobre por qué no se somete a un régimen de aislamiento preventivo, como recomiendan las autoridades sanitarias en casos como el suyo para personas que han estado en contacto con positivos.

El jueves, cuando se conoció la noticia de que Wajngarten había dado positivo, Trump dijo que no estaba preocupado por ese asunto, y la Casa Blanca confirmó que no planeaba que el presidente se hiciera la prueba porque no tuvo "casi ninguna interacción" con el portavoz brasileño durante la visita de éste a Mar-a-Lago.

Wajngarten formaba parte de la delegación que acompañó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a su reunión con Trump; y la noticia de su contagio ha llevado a los senadores de EE.UU. Rick Scott y Lindsey Graham, además de al alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, que también ha dado positivo, a someterse a una cuarentena voluntaria.