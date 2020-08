El exdirector de Pemex involucra a tres presidentes de México en casos de corrupción y sobornos

El exdirector de la petrolera estatal mexicana Pemex, Emilio Lozoya, actualmente bajo proceso judicial, acusó a expresidentes y políticos, principalmente del opositor Partido Acción Nacional (PAN), de participar en distintos casos de corrupción, en una declaración ante la fiscalía que fue filtrada a la prensa. En la denuncia señala a al menos 16 personas, entre ellas a los presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón (2006-2012) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). También al opositor Ricardo Anaya, quien ya ha anunciado que tomará medidas legales, así como a ministros y altos funcionarios.

En su declaración por escrito, filtrada el miércoles por la noche a los medios de comunicación, Lozoya dijo que por instrucciones del expresidente Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray, sobornó a legisladores para que aprobaran reformas estructurales, entre ellas la energética, que abrió el sector a la iniciativa privada tras 71 años de monopolio estatal.

"Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray me indicaron en febrero del 2013 que se requería entregar cantidades importantes de dinero a la oposición para que ésta votara a favor de ciertas reformas estructurales", dice Lozoya en el documento.

El exfuncionario dijo también que los entonces senadores del PAN Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, hoy gobernadores de los estados de Tamaulipas y Querétaro, recibieron sobornos, aunque ambos han negado las acusaciones.

VÍDEO GRABADO

Lozoya explicó también que entregó poco más de seis millones de pesos (unos 300.000 dólares) al excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, quien también negó la acusación. "Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con una pared. No me importa cuánto tiempo me tome", dijo Anaya en un vídeo subido a redes sociales. El político panista compitió con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la elección del 2018 y previamente fue diputado federal.

Lozoya dijo que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se dieron condiciones ventajosas a la empresa Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht, para la construcción de una planta petroquímica. En respuesta, Calderón dijo en Twitter que Lozoya es utilizado por el presidente López Obrador "como instrumento de venganza y persecusión política". Lozoya dijo también que el expresidente Carlos Salinas (1988-1994) intermediaba para que uno de sus hijos recibiera proyectos de Pemex.

REACCIÓN PRESIDENCIAL

El presidente López Obrador calificó de "pesadilla" las revelaciones de Lozoya en su declaración ante la Fiscalía General. "Me estaba yo desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba leyendo, porque es escandalosa. (...) Es mucho más fuerte (que una serie de televisión). Es una denuncia muy grave", dijo López Obrador en su conferencia de prensa.

La denuncia ocupa este jueves las portadas de la mayoría de medios de comunicación y, cuestionado sobre el tema, López Obrador aseguró que ya tenía "conocimiento" de la misma y, a su modo de ver, "todo indica" que el documento no es "apócrifo". Admitió que no terminó de leerla porque son más de 60 páginas y no quería tener "pesadillas". Pero lo que revela, de ser cierto, es "muy grave".

"No significa que todo lo que ahí se dice sea cierto, falta que la autoridad, en esta caso la Fiscalía, recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen", remarcó. Deseó también que se llame a los involucrados que se mencionan en la denuncia a declarar. "Que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule y no haya silencio. Que se sepa todo", subrayó el presidente, quien dijo desconocer quién filtró la denuncia.

Lozoya, director de Pemex entre el 2012 y el 2016, fue extraditado el 17 de julio de España a México. En este país afronta un proceso en libertad condicional por recibir 10,5 millones de dólares de Odebrecht como asesor de la campaña presidencial del 2012 y después como director de Pemex, y otro por la compraventa irregular de una planta de fertilizantes.