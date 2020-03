Gibraltar se distancia de Boris Johnson y decreta el confinamiento durante 30 días

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, marca distancias con las medidas para frenar la expansión del coronavirus en el Reino Unido y ha ordenado este domingo el cierre total de la actividad en el Peñón y el confinamiento de sus habitantes en sus domicilios. Un “coma inducido” para la economía gibraltareña, según Picardo, que entrará en vigor a partir de la media noche del lunes al martes y que se prolongará al menos treinta días, aunque cada 48 horas se revisará para determinar que aún son necesarias. El cierre no afectará, en cualquier caso, a la valla fronteriza, tal y como ha consensuado con el Ministerio de Interior en una conversación este sábado, según el gobierno gibraltareño.

Gibraltar is going into "lock down". More of our businesses will have to close. We will be confined to our homes unless we are doing prescribed activities. We have to do this to slow the virus. We will review things every 48 hours. The frontier will NOT close. https://t.co/laVXctmIq4