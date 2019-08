Mueren dos soldados en Colombia al caer de un helicóptero militar

Dos miembros de la Fuerza Aérea de Colombia murieron al caer de un helicóptero durante un desfile en la ciudad colombiana de Medellín, en el noroeste del país. El incidente se produjo cuando la cuerda que les sostenía se rompió y cayeron en la pista del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, según ha recogido el diario 'El Universal'.

Era el helicóptero que estaba haciendo maniobras en el Desfile de Silleteros y ellos iban colgados de una cuerda del helicóptero con las banderas de Colombia y Antioquia", ha señalado el gerente del aeropuerto, Jorge Hugo Duarte.

Al llegar sobre el aeropuerto, por alguna situación, la cuerda falló y ellos no alcanzaron a aterrizar. Al helicóptero no le pasó nada pero la cuerda se soltó y los militares cayeron por la cabecera de la calle 30", ha aseverado. Los militares no han sido identificados hasta el momento y el aeropuerto ha sido cerrado.