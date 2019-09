Otra prórroga del brexit

Boris Johnson preferiría «estar muerto en una zanja» antes que pedir una prórroga del brexit. Sin embargo, eso es lo que reclama el Parlamento británico en una ley que la reina Isabel II debe firmar hoy. Un nuevo aplazamiento de tres meses, hasta el 31 de enero del 2020, si el Gobierno británico y los Veintisiete no cierran para el 19 de octubre, un día después de que concluya en Bruselas el primer Consejo Europeo al que asistirá el líder conservador británico, un acuerdo que permita una salida ordenada.

1 ¿Cuál es el estado de las relaciones Londres-UE?

La situación es de parálisis. «En Londres se han vuelto locos y están con su propia narrativa, que poco tiene que ver con la realidad», reprocha una fuente europea. Johnson no solo no acepta la salvaguarda irlandesa para evitar el regreso de una frontera física a la isla de Irlanda (el llamado backstop), sino que no ha presentado hasta ahora alternativas concretas y parece empeñado en eliminar muchos de los elementos que garantizarán un comercio sin fricciones y en obtener barra libre en cuanto a estándares medioambientales o sociales en el futuro acuerdo comercial, lo que ha aumentado el escepticismo y preocupación entre diplomáticos y funcionarios.

2¿Las dos partes han retomadolas reuniones?

A petición de Londres, el equipo de Johnson y el del negociador europeo, Michel Barnier, han empezado a reunirse dos veces por semana, pero los avances son nulos. «De momento no han presentado propuestas» y «si no lo hacen nuestra paciencia se acabará. ¿Qué sentido tiene reunirse si no hay nada de qué hablar?», se preguntan fuentes europeas.

3 ¿Es posible posponer

el ‘brexit’?

Sí. El divorcio ya se ha retrasado en dos ocasiones. El plazo original de salida era el 29 de marzo del 2019. Sin embargo, nuevedías antes de la fecha, la entonces primera ministra, Theresa May, decidió solicitar una primera prórroga -hasta el 30 de junio- ante el desbarajuste político que había en Londres. Los 27 respondieron positivamente, pero ofreciendo la fecha del 22 de mayo si conseguía refrendar para entonces el acuerdo de divorcio y el 12 de abril en caso contrario. Unos días antes de que expirara el primer plazo, May pidió una segunda prórroga, de nuevo hasta el 30 de junio. La respuesta de los 27 fue aceptar la solicitud, pero imponiendo el plazo del 31 de octubre.

4 ¿Cuáles son los requisitos para

otra prórroga?

El Gobierno de Johnson tiene que remitir una carta solicitando el aplazamiento y explicando los motivos para ello. «Si llega los 27 la tendrán que aprobar por unanimidad», pero «tendrá que haber una buena razón», recordaba esta semana la portavoz del Ejecutivo comunitario, Mina Andreeva.

5 ¿Cuál sería la respuesta de la Unión Europea?

Fuentes europeas asumen que si llega una petición, justificada por ejemplo por elecciones en el Reino Unido, será aceptada, aunque algunos líderes europeos (como el francés Emmanuel Macron) podrían elevar el nivel de exigencia y poner condiciones adicionales. «Nadie en la Unión Europea quiere que se la culpe de un brexit sin acuerdo» así que si hay petición «creo que se la daremos», apuntan fuentes comunitarias. «Pero lo importante será la duración. No podemos seguir así indefinidamente. Tenemos la cuestión de qué pasa con el comisario británico, con las perspectivas financieras o el resto de temas», añaden.

6 ¿Pedirá Boris Johnson otro aplazamiento?

Probablemente no. El premier británico, que lleva apenas seis semanas en el cargo y fue elegido líder del Partido Conservador con la promesa de sacar al país de la UE el 31 de octubre, ya ha dicho que no piensa ir a Bruselas a rogar por una tercera extensión. Según la BBC, un grupo de diputados de diversos partidos han formado un equipo legal y están dispuestos a llevar al primer ministro ante los tribunales si no acata la ley.