El presidente de Honduras y su mujer dan positivo por coronavirus

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció este martes que ha contraído el covid-19, lo mismo que su esposa, Ana García, pero que se siente con la suficiente fuerza para superar la enfermedad. El gobernante dijo, a través de medios locales, que seguirá ejerciendo sus funciones vía "teletrabajo". Hasta ahora, Hernández y García son la primera pareja presidencial que ha contraído la enfermedad en Latinoamérica.

El mandatario no precisó si hará el teletrabajo desde la Casa Presidencial, su residencia o el Hospital Militar, donde habría sido atendido. "Creo que es parte del riesgo que se corre en estas responsabilidades. Por mi trabajo no he podido quedarme cien por ciento en casa, ahora continuaré realizando toda mi actividad mediante teletrabajo, en aislamiento", añadió.

La cifra de muertos por el covic-19 en Honduras asciende a 330 con ocho nuevos casos confirmados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). El organismo también informó de 478 nuevos contagios, con los que ya suman 9.656, en tres meses de pandemia.

NUEVA EVALUACIÓN

El mandatario señaló que tiene "síntomas leves", pero que ya comenzó con el tratamiento MAIZ, una fórmula de cuatro medicamentos que promueve Honduras para atajar la enfermedad en los primeros días, y que se siente "mejor". "Sin embargo, me han recomendado reposo, pero seguiré realizando mi trabajo por medios electrónicos y a través de mis funcionarios y colaboradores. Es decir, vamos a estar en contacto", agregó.

Por consejo médico, Hernández dijo que se someterá a una nueva evaluación en las próximas horas, lo que determinará "los pasos a seguir". "También estamos tomando medidas preventivas con todo el personal que labora conmigo y están siendo evaluados por el equipo médico. Les informo además de que dos de nuestros colaboradores, y mi esposa Ana, han resultado positivo, pero los tres ya están con tratamiento", acotó, el presidente.

Hernández también pidió a la población "tomar todos los cuidadnos necesarios" y "observar al pie de la letra las medidas de bioseguridad". "Seguimos en la lucha y confiamos en Dios que vamos a salir adelante de esta situación. En lo personal confío en Dios, en los médicos hondureños y en los medicamentos que estamos usando para combatir esta enfermedad", enfatizó.