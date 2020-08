El presidente de Malí y parte de su gobierno, detenidos por militares rebeldes

El presidente maliense Ibrahim Boubacar Keita y su primer ministro, Boubou Cissé, fueron detenidos el martes por la tarde por militares rebeldes que están del lado de los manifestantes que piden desde hace meses la salida del jefe de Estado y de su gobierno. El presidente y el primer ministro "fueron llevados por los militares amotinados en vehículos blindados a Kati", donde está el campamento Sundiata Keita, a unos 15 kilómetros de Bamako, donde se inició la rebelión al comenzar el día, dijo Boubou Doucoure, director de comunicación del gobierno.

"Podemos decirles que el presidente y el primer ministro están bajo nuestro control. Los detuvimos en su casa" (en la residencia del jefe de Estado en Bamako), había dicho más temprano a la AFP uno de los jefes de la rebelión.

Militares aclamados por los manifestantes

Los militares rebeldes tomaron el control del campamento y las calles adyacentes, antes de dirigirse en convoy hacia el centro de la capital, según un corresponsal de la AFP. En Bamako fueron aclamados por manifestantes congregados para reclamar la salida del jefe de Estado en los alrededores de la plaza de la Independencia, epicentro de las protestas que afectan a Malí desde hace varios meses, antes de dirigirse hacia la residencia del presidente Keita, según la misma fuente.

Coup in progress in Mali to bring an end to the French-backed administration of President Ibrahim Boubacar Keita.



The protesters whose movement led to the coup want the end of France's influence in the country. pic.twitter.com/BF43NcEIUi