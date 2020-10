El Proud Boys se convierte en Twitter en una manifestación del orgullo gay

Los usuarios de Twitter inundaron la red social usando el hashtag #ProudBoys con imágenes de orgullo LGBTQI+, desplazando publicaciones hechas por neonazis y supremacistas blancos que usan la etiqueta.

Proud Boys, un grupo de extrema derecha fundado en 2016, se autodenomina una organización nacionalista blanca, pero es considerado un grupo de odio por el Southern Poverty Law Center.

Ligados a Trump

El grupo apareció en las noticias después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negara a condenarlos durante el debate presidencial del martes, y en cambio les dijo que retrocedieran y esperaran, lo que muchos miembros del grupo tomaron como apoyo. Trump luego denunció al grupo en una entrevista de Fox News.

El domingo, el hashtag #ProudBoys comenzó a ser tendencia en América del Norte, ya que los usuarios LGBTQI+ lo incluyeron en fotos de sus seres queridos o días de boda y otras imágenes de orgullo.

Mira estos lindos #ProudBoys, escribió el domingo Bobby Berk, presentador del popular programa de Netflix Queer Eye, junto a una foto con su esposo. Retuitea y crea este hashtag sobre el amor, no sobre el odio.

Grupos de odio

La cuenta oficial de Twitter de las Fuerzas Armadas de Canadá en los Estados Unidos, compartió una imagen de un militar besando a su pareja, subtitulada con emojis de la bandera de Canadá y la bandera del orgullo del arcoíris y el 'hashtag' #ProudBoys.

Si usa nuestro uniforme, sepa lo que significa. Si está pensando en usar nuestro uniforme, sepa lo que significa, dijo la organización en un tuit de seguimiento. El amor es el amor.

Un informe interno del ejército canadiense en noviembre de 2018 encontró que se descubrió que 53 miembros habían hecho declaraciones discriminatorias o estaban vinculados a grupos de odio, incluidos los Proud Boys y el grupo antiinmigrante Soldiers of Odin.

Now that LGBTQ etc. have taken over the #ProudBoys title, watch how fast the original group will drop it. pic.twitter.com/BwCXfYDCwq