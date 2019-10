La revolución de las rusas contra los cánones irreales de belleza

Una iniciativa feminista sacude a la sociedad rusa. #AllsFineWithMe es el lema acuñado por una adolescente que ha luchado contra la anorexia y que reivindica que cada cuerpo es bello sea como sea. Esta idea ha sido apoyada por más de 2.500 personas usando el hashtag y un vídeo que promociona la campaña, que adquirió notoriedad gracias a la influyente activista rusa Natalia Zemlianukhina (@Tysya). Esta activista pidió a sus 1,2 millones de seguidores que publicaran fotos de sí mismas con el hashtag #SoMnoyVsyoTak o #AllIsFineWithMe, 'bien conmigo misma', en castellano), según informa 'The Guardian'.

El apoyo al feminismo en Rusia hasta hace unos años era casi inexistente. Sin ir más lejos en el 2017 Putin estableció una nueva ley que despenalizaba la violencia doméstica si no causaba daños a la salud de la víctima, por lo tanto no se consideraba un delito. "Rusia sigue siendo un país muy patriarcal, consciente del cuerpo, donde los estrictos estándares de belleza y la vergüenza corporal son una realidad cotidiana", afirma Janette Akhilgova, consultora rusa para el grupo de derechos de las mujeres Equality Now. Los estereotipos de género anticuados y el conservadurismo predominan en Rusia. La ley es muy benevolente con el agresor, tal es así que la mayoría de mujeres denunciantes finalmente no llegan a los juzgados porque no confían en la Justicia. Entre 12.000 y 14.000 mujeres mueren todos los años a manos de sus parejas en Rusia, según datos difundidos por el Ministerio de Interior en 2008.

A día de hoy el feminismo se refleja en la lucha y denuncia de las mujeres rusas contra el sistema y los estereotipos tanto en las redes sociales como en campañas publicitarias. Prueba de ello son las miles de muestras en las que mujeres desafían al machismo ruso y difunden sus granos y celulitis para retar a los estereotipos de belleza que fomentan la baja autoestima y los trastornos alimentarios: "Soy como soy, y ocultar los fallos es una pérdida de tiempo", afirmaba el usuario @Krasavina70.

Algunas personas no apoyan estas campañas como la de #AllsFineWithMe y expresan que promueven estilos de vida poco saludables: "Todas estas chicas gordas se aceptarán a sí mismas como son, y luego en la vejez sufren de niveles altos de azúcar en la sangre", dice un usuario. Durante los últimos años la preocupación por estilos de vida saludable como las tendencias en alimentación ha cambiado y los compradores demandan productos más saludables.

Desde el músico Dani Martín y la presentadora y actriz Paula Vazquez, se muestran sinvergüenza en las redes sociales y se abren sobre los problemas de la piel: "Vaya por delante que me la suda tener esto y que no es importante, solo son granos y vienen y van! También vaya por delante mi ironía con sentido del humor en el discurso, viva la rosácea! Pueden llamarme Dani Pig", dice Dani en su publicación. La presentadora al contrario del cantante se muestra con reparo y apuro: "Se llama #rosácea lo que tengo en la piel. Para él no es ningún inconveniente. Sin embargo a mí sí que me molesta. Aunque aprendo a vivir con ella", ha escrito Paula en su Instagram. Un gran número de iniciativas positivas están animando tanto a mujeres como a hombres a su aparición pública para así darle diversidad, inclusión y aceptación.

Otra muestra de aceptación a ser como realmente es uno mismo, ha sido la desaparición del estigma de las pecas. Muchas mujeres tenían pecas y las intentaban camuflar con maquillaje o borrarlas con láser. Con la influencia de Meghan Markle, la duquesa de Sussex, se puso de moda estas pequeñas manchas de color marrón y ahora todas las mujeres quieren iluminar su cara con pecas, incluso Instagram ha puesto un filtro facial que te llena la cara de pecas.