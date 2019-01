Trump felicita a Bolsonaro por el "gran discurso" inaugural en la toma de poder

Como era de esperarse dado que la relación entre ambos mandatarios ha sido considerada incluso como estratégica en muchos sentidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y elogió su discurso de toma de posesión en el que prometió restablecer el orden en el gigante sudamericano.

Felicitaciones al presidente @JairBolsonaro que dio un gran discurso. Los Estados Unidos están contigo, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Congratulations to President @JairBolsonaro who just made a great inauguration speech - the U.S.A. is with you!