Trump gravará con el 10% el resto de importaciones chinas a partir de septiembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el país norteamericano impondrá un arancel del 10% sobre 300.000 millones de dólares (270.581,8 millones de euros) de importaciones de productos procedentes de China a partir del 1 de septiembre.

En su cuenta de la red social Twitter, el mandatario ha asegurado que las negociaciones con Pekín siguen su curso y ha vuelto a criticar que China intentará renegociar el preacuerdo al que habían llegado hace tres meses.

"Nuestros representantes acaban de volver de China, donde han tenido conversaciones constructivas sobre un futuro acuerdo comercial. Pensamos que ya habíamos llegado a un acuerdo con China hace tres meses pero, tristemente, China decidió renegociar el acuerdo antes de firmarlo", ha asegurado Trump en un tuit.

"China aceptó comprar productos agrícolas de Estados Unidos en grandes cantidades, pero eso no ha pasado. Además, mi amigo el presidente Xi afirmó que pararía la venta de fetanilo a Estados Unidos, algo que nunca pasó", ha añadido.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%...