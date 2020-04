Trump propone inyecciones de desinfectante o calor para curar a los contagiados

El rocambolesco espectáculo de las ruedas de prensa diarias del presidente de Estados Unidos, entró el jueves en una dimensión desconocida para adquirir tintes de amenaza de primer orden para la salud pública. Después de que uno de sus asesores presentara las conclusiones de un estudio oficial que ha determinado que las altas temperaturas y la humedad acortan la vida del coronavirus, Donald Trump sugirió que se podría tratar a los pacientes de covid-19 con “rayos ultravioletas o una luz muy poderosa”. Pero no quedó ahí la cosa. A medida que avanzó su monólogo, Trump dijo también que cuanto menos “sería interesante” probar a “inyectar desinfectante” en los pulmones de los pacientes, una ocurrencia que no tardó en alarmar a los expertos sanitarios a medida que susodicho desinfectante se convertía en ‘trending topic’ en las redes.

“Yo creo que el desinfectante acabaría con él en un minuto, un minuto. ¿Hay alguna forma de que podamos hacer algo así con algo como una inyección?”, preguntó a la coordinadora del equipo de respuesta a la pandemia de la Casa Blanca, la epidemióloga Deborah Birx, que guardó un absoluto silencio. “Entraría en los pulmones y haría una tremenda jugada en los pulmones, de modo que sería interesante comprobarlo”, dijo Trump. No está claro de dónde se sacó la idea, aunque desde que comenzó la pandemia en las redes ha circulado una teoría sin fundamento que aboga por utilizar algo parecido a la lejía para curarse del virus, la llamada ‘solución mineral milagrosa’.

Rumores

Un periodista le dijo entonces si no es acaso la función del presidente proveer información fehaciente a la ciudadanía en lugar de rumores, una pregunta a la que Trump respondió de forma airada. “Yo soy el presidente y usted es noticias falsas”, dijo antes de añadir que su función consiste en “presentar ideas”. Las palabras del republicano generaron una mezcla de estupor, hilaridad e indignación en las redes. “Esta noción de inyectar o ingerir cualquier tipo de producto de limpieza en el cuerpo es irresponsable y peligrosa”, dijo el médico y experto en salud pública, Vin Gupta. “Esta es la clase de método que la gente utiliza cuando quiere matarse”.

Desde la Universidad de California, el profesor de Políticas Públicas, Robert Reich, pidió que se “boicotee la propaganda” del presidente. “Las ruedas de prensa de Trump están amenazando activamente la salud pública”, escribió en Twitter. Más afilado fue el comentario del exdirector de la Oficina Ética del Gobierno. “Para mí es incomprensible que un imbécil como este ocupe el cargo más alto del país y que haya gente que piense que está bien. No me puedo creer que en 2020 tenga que advertir a cualquiera que haya escuchado al presidente que no debe beber desinfectante porque le matará”, escribió Walter Shaub.