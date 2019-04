«La web ha acercado a mucha más gente la Semana Santa»

Cofrade desde que era niño por tradición familiar. Raúl Flores ha sido nazareno de Los Castillos, diputado de orden y portador del Nazareno y del Calvario. En la cofradía Infantil lleva unos 15 años, donde hasta el 2012 fue portador de las Injurias y actualmente es diputado de orden. Su entrega e interés por impulsar esta festividad emeritense le llevó a poner en marcha, junto con Raúl Calvo y Rubén Mancera, la web oficial de la Semana Santa de Mérida.

-La primera vez que salió en Los Castillos tendría unos 16 años. Si ahora echa la vista atrás, ¿cómo ha cambiado la Semana Santa?

-La Semana Santa ha cambiado muchísimo a mejor, tanto por dentro como por fuera. Ahora las procesiones se organizan mejor y la Semana Santa como tal está mejor organizada. La declaración de interés turístico internacional ha sido la guinda de tantos años de trabajo por la Semana Santa y las hermandades tienen muchísima culpa de ello. Las nuevas tecnologías le han dado mucha más difusión y visibilidad a la Semana Santa, lo que permite que ahora se pueda llegar a más gente.

-¿Cómo surgió la idea de poner en marcha la página web?

-La Semana Santa iba cogiendo una importancia bárbara, pero no tenía su posicionamiento en las redes, no se visibilizaba. Por aquel entonces, la Junta de Cofradías tenía un perfil en las redes sociales, pero poco más, así que le comenté la idea a Raúl Calvo y Rubén Mancera, nos liamos la manta a la cabeza y cinco años después ahí seguimos. En su momento, los tres hicimos el proyecto y se lo presentamos a la Junta de Cofradías, que nos dio su beneplácito, al igual que el ayuntamiento. Además, Mario Hernández ha sido y sigue siendo una pieza clave de la página web.

-¿Qué idea tenían a la hora de desarrollar este proyecto?

-Lo que teníamos claro era que no queríamos que fuese la típica página web con cuatro galerías de fotografías y cuatro comentarios. Nuestra idea era desarrollar una página web más tipo magazine, en la que se colgaran noticias durante todo el año. A partir de ahí decidimos contactar con fotógrafos y fuimos tejiendo una red de colaboradores, que también cuenta con redactores. La página web la hemos hecho nosotros, que no vivimos de esto porque aparte tenemos nuestros trabajos, pero si no fuera por todos nuestros colaboradores, desde el primero hasta el último, esto no habría sido posible. En Semana Santa publicamos las crónicas de las procesiones al día siguiente y los fotógrafos y redactores hacen un trabajazo para poder subir estas informaciones. Durante el resto del año, como en Cuaresma, las hermandades nos mandan las noticias, imágenes o cartelería y se difunden. No publicamos nada sin su consentimiento.

-También hay una aplicación para móviles, ¿cómo funciona?

-La aplicación de la Semana Santa es, por ahora, para móviles que tengan el sistema operativo Android. Básicamente, la aplicación funciona como un lanzador de la página web, ya que picas en ella y accedes automáticamente.

-Respecto al número de visitas a la web, ¿qué datos manejan?

-El año pasado recibimos casi 80.000 visitas en toda la Cuaresma, mientras que el primer año coseguimos unas 15.000. La tendencia ha sido ascendente y muy buena en estos cinco años. Respecto al lugar de procedencia de las visitas, te sorprendería, ya que a la web entra gente de todos sitios, muchos de Portugal, además de Francia, Inglaterra, incluso de Estados Unidos. Evidentemente, también hay muchas visitas dentro del ámbito nacional como Cataluña, Madrid o Andalucía. A día de hoy, la página web aparece en la primera posición del buscador de Google porque no es estática y se va actualizando colgando cosas durante el año. Eso le va dando movimiento que genera visitas y sube en los buscadores.

-¿Qué repercusión han tenido y tienen las redes sociales y la página web para la difusión de la Semana Santa emeritense?

-La repercusión ha sido muy importante. La Semana Santa de Mérida ha conseguido ahora el interés turístico internacional, tras haber tenido el nacional, y es curioso que antes muy raramente veías noticias de la Semana Santa de Mérida a nivel nacional, a no ser que fueran informaciones puntuales por el viacrucis, que es el estandarte. La página web ha permitido acercar la Semana Santa a muchísimos sitios y a mucha más gente de una forma más directa que con los medios de comunicación tradicionales.