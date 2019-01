Serrano deja el PP por la elección de Nogales como candidata a la alcaldía

Sin sorpresas de última hora. La junta directiva regional del PP, encabezada por José Antonio Monago, designó ayer a Pilar Nogales como candidata a la alcaldía de Mérida de cara a las elecciones municipales, que se celebrarán el próximo 26 de mayo. La designación de Nogales como cabeza de lista para hacerse con el ayuntamiento emeritense deja fuera a Pedro Acedo, que en 2015 perdió los comicios frente al socialista Antonio Rodríguez Osuna, que aspira a repetir en el cargo.

Como ya avanzara este diario, Nogales iba a ser propuesta como candidata por la directiva regional, una decisión que se oficializó en la tarde de ayer y que, en última instancia, deberá ser ratificada por el comité electoral nacional. Fuentes del partido aseguran que «en breve» se presentará públicamente la candidatura de Nogales, como ya se ha hecho con Francisco Fragoso en Badajoz y Elena Nevado en Cáceres.

La elección de Morales para ser la número uno del PP local no ha sido bien recibida por parte de algunos militantes de Mérida. Así lo aseguró ayer el concejal del grupo municipal popular Daniel Serrano, quien anunció su renuncia a seguir militando en la formación. «Considero una falta de respeto y un ninguneo gravísimo que Badajoz tenga que poner a dedo candidato en Mérida y, desde este momento, dejo de ser afiliado del Partido Popular y me doy de baja», manifestó.

«La democracia es lo primero que hay que defender y mi sorpresa es que la parte regional de mi partido, a través de nuestro secretario regional Fernando Manzano, ha cambiado todo de chaqueta y aquí ya no hay democracia», subrayó Serrano. A su juicio, la decisión tomada por el partido sobre la candidatura de Nogales, no se ha trasladado al PP local, a cuyos militantes ha cogido de sorpresa: «Me parece que hay unos estatutos del partido, donde existe un reglamento interno, y no se puede ningunear a los más de mil afiliados de Mérida».

«He sufrido una persecución desde dentro del PP», manifestó el edil, que seguirá formando parte de la corporación como concejal no adscrito. Serrano sostiene que se ha enterado por la prensa de que «la mejor candidata para Mérida es alguien que no es de Mérida, aunque será una persona excepcional».

Pilar Nogales, de 46 años y nacida en Fregenal de la Sierra, fue subdelegada del Gobierno en la provincia de Badajoz entre 2012 y 2018. Nogales es licenciada en Derecho y reside desde hace bastantes años en Mérida, donde trabaja como funcionaria de la Administración regional.