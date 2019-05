Márquez demuestra en Jerez que es el pentacampeón

Pues sí, tenían razón los sabios, los que más saben. Tenían razón los campeones Kevin Schwantz y Kenny Roberts. Tenía razón Valentino Rossi, el jueves pasado, cuando dijo que estamos en manos de Marc, si él sigue como hasta ahora, no hay nada que hacer. Y, en efecto, tras arrasar en Argentina e irse al suelo en Austin (Texas, EEUU) cuando dominaba, a placer, la carrera, Marc Márquez (Honda) ha vuelto a demostrar su enorme categoría, su poder, su determinación y lo poco (o nada) que le preocupan las caídas, sufrir problemas técnicos (salida de cadena, defectos electrónicos, parada de su moto esta mañana en el útlimo ensayo) y tener a rivales por delante en la general o inquietándolo, como hicieron ayer los jóvenes rebeldes Fabio Quartararo (Yamaha) y Franco Morbidelli (Yamaha).

Márquez salió y venció

Márquez salió y venció. Salió, retorció el puño derecho ante 75.047 aficionados, que llenaron las tribunas y gradas de Jerez, dominó su moto, la que se había estropeado por la mañana, y empezó a adquirir esa ventaja de uno, dos y hasta tres segundos que le permitió correr la segunda parte de carrera dosificándose mientras, detrás, todo el mundo se peleaba, para acabar dedicándole la victoria, fácil, cómoda, a su madre Roser en el día de la madre, mientras Santi Hernández, a su lado, le recordaba (y agradecía a Marc) que hubiese corrido con la cabeza.

Márquez, que, finalmente, estuvo escoltado en el podio por un impresionante Àlex Rins (Suzuki), que a su triunfo, en EEUU, ha sumado un segundo podio en Jerez, y a un resucitado Maverick Viñales (Yamaha), que resistió, como un jabato, el último ataque del italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que ha perdido el liderato del campeonato a manos de Márquez. El triplete Márquez-Rins-Viñales es el mismo que se produjo en Assen (Holanda), la pasada temporada, y que es el precedente de este triple triunfo español después de que los italianos coparan las victorias en Moto3 (Niccoló Antonelli) y Moto2 (Lorenzo Baldassarri).

La manera en que Márquez dominó la carrera y consiguió su segundo triunfo de la temporada demuestra, en efecto, que no solo posee una gran moto sino que su equipo y Honda son capaces de superar cualquier problema y ofrecerle una moto vencedora a su campeón, el único piloto de la firma alada que les corresponde con títulos y victorias.

Victoria muy dura

Ha sido una victoria muy dura, mucho más mental que física o técnica, ha comentado Márquez en el corralito de Jerez, muy, muy, contento, rodeado de toda su familia y equipo. Digo que ha sido un triunfo mental porque, tras el fallo mío en Austin, tras aquella caída absurda que me hubiese dado alas, era muy importante ser capaz de volver a liderar una carrera, un pelotón y mantenerse firme, demostrar que aquello no nos había afectado. Por eso estoy muy orgulloso de cómo hemos ganado, de principio a fin. Y, en ese sentido, quiero agradecer enormemente a mi equipo y a Honda que no hayan bajado la guardia y que hayan trabajado durísimo para saber qué nos había ocurrido en Austin, lo descubrimos y lo hemos arreglado. Gracias Honda, gracias equipo.

Rins, el gran rival

Rins, por supuesto, se convierte en el gran rival de Márquez, pues se sitúa a un solo punto del pentacampeón más joven de MotoGP: 70 a 69 puntos. Dovi caer a la tercera posición y Valentino Rossi, que hoy ha terminado quinto, cae a la cuarta plaza, a nueve puntos (los mismos con los que se presentó Márquez, en Jerez, del liderato) del nuevo líder, el heptacampeón catalán. Solo puedo decir que estoy muy, muy, contento y orgulloso de la carrera que he hecho y de que he logrado ser segundo aquí, en Jerez de la Frontera!, gritó locamente Rins en el corralito.

Mundial de MotoGP: 1. Marc Márquez (España, Honda), 70 puntos; 2. Àlex Rins (España, Suzuki), 69; 3. Andrea Dovizioso (Italia, Ducati), 67; 4. Valentino Rossi (Italia, Yamaha), 61, 5. Danilo Petrucci (Italia, Ducati), 41 y 6. Maverick Viñales (España, Yamaha), 30.