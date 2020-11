El PP reclamará dotación para subir de categoría la comisaría

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Alcalde de Plasencia , Fernando Pizarro Garcia, esto no es una lucha. Estas gestiones son las normales de los políticos con responsabilidad de gobierno. Lo que no ha querido hacer en sus últimos nueve años de gobierno lo hace ahora con retraso. Pero no solo está pedirlo en los presupuestos ,hay que continuarlos con gestiones que nunca ha hecho. Menos mal que se ha caído del guindo para reconocer que la Comisaría de Plasencia ,necesita ser cambiada de categoría a una superior para estar mejor dotada.Tampoco hace falta que vaya en los presupuestos, si hubiera hecho una buena gestión para esta dotación. Solamente es cambiarla en el catalogo de puestos de trabajo y asignarle plantilla.