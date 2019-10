Agricultores de Calamonte protestan por los daños que unas cabras causan a sus fincas

Agricultores y propietarios de la finca El Berrocal de Calamonte (Badajoz) han protestado este miércoles con una tractorada desde el municipio hasta las puertas de la Consejería de Agricultura en Mérida por los daños que las cabras de un ganadero están causando en sus explotaciones.

Así lo ha explicado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, que ha afirmado que se están produciendo "pérdidas económicas muy importantes", por lo que ha pedido a la Delegación del Gobierno que haya "una actuación suficiente" de las Fuerzas de Seguridad para "garantizar la seguridad de las explotaciones".

Por su parte, el presidente de la Asociación de propietarios de la finca El Berrocal, Miguel Sánchez, ha destacado que se han tenido que "echar a la calle" porque se ven "desprotegidos".

"No conseguimos nada, denunciamos, la jueza dice que archiva el caso, que no procede, que los daños no son cuantiosos, pero nosotros tenemos un daño moral muy grande y nos tenemos que echar a la calle, nos vemos desprotegidos", ha lamentado.

Sánchez ha explicado que la finca está compuesta por "1.000 hectáreas" y son "150 propietarios" los que se ven afectados por estas "600-1.000 cabras" que, según afirman, entran en sus terrenos.