Amputan un pie al joven herido en el accidente de la A-5

ESE CONDUCTOR ESPERO NO VAYA AL CIELO... Y LO DIGO EN SERIO... NO POR HABER IDO CONTRAMANO... NOOOOO? SI NO POR LAS CONSECUENCIAS DE HACER A UN CHAVALOTE QUE LE AMPUTEN UNA PIERNA POR SU IDIOTEZ... ME DA IGUAL SI ES QUE NO SE DIÓ CUENTA, O IBA MAMAO. PERO LA TRAGEDIA QUE LE QUEDA AL POBRE CHAVAL....