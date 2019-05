Ángel Vadillo no podrá ir en la lista del PSOE al Ayuntamiento de Alburquerque

Ángel Vadillo, alcalde de Albuerquerque, no irá en las listas del PSOE al ayuntamiento de la localidad pacense, tal y como ha fallado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Badajoz. La sentencia estima el recurso promovido por el Partido Popular contra la candidatura socialista que encabeza Vadillo y argumenta que concurre en el candidato una causa de inelegibilidad "con los efectos inherentes a esta declaración" y apostilla que contra esta sentencia no cabe recurso ordinario, aunque sí el amparo ante el Tribunal Constitucional.

Sobre el político de Albuerquerque pesa una pena de inhabilitación para el sufragio pasivo, por lo que el juzgado considera que no puede ser elegido como concejal hasta que no cumpla la condena.

El recurso fue presentado por el Partido Popular el 2 de mayo y alegaba que sobre Vadillo existía una condena de la Audiencia Provincial de Badajoz de dos años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, que no había sido cumplida porque el condenado había solicitado el indulto, que fue concedido parcialmente el 8 de febrero de 2019. "No es hasta esa fecha cuando puede empezar a computarse el plazo para el cumplimiento, puesto que el indulto afecta a la pena de libertad, no a la pena accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo".