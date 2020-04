La biblioteca municipal de Guareña propone un relato encadenado en Facebook

Como muchas otras facetas de la vida, las actividades de dinamización de las bibliotecas municipales están germinando y creciendo en los espacios virtuales. Desde la biblioteca Eugenio Frutos, de Guareña, habitual en las actividades del Plan de Fomento de la Lectura 'Un libro es un amigo' de la Diputación de Badajoz, llega una interesante actividad creativa que ha buscado una nueva manera de echar a andar.

Destacar que esta biblioteca contará a lo largo de este año con un Espacio Nubeteca,

A finales del pasado mes de marzo esta biblioteca, a través de su facebook, propuso hacer un relato encadenado a partir de la frase de su bibliotecaria Lali Cortés: “Hace tiempo que mis ojos y mis manos están volcados en circunstancias extrañas. Trabajo sola, y el silencio asesino me obliga a asomarme al balcón. No pasa nadie. Es natural, me decía en voz baja…”.

Desde ese mismo día y hasta la finalización del plazo marcado, se fue escribiendo el relato encadenándose los 27 textos, de no más de 50 palabras, que los lectores fueron dejando en los comentarios del post. La mayoría de ellos han participado en los talleres de poesía y relatos que se han llevado a cabo, durante muchos años, en el municipio.

El 1 de abril, según lo previsto, el relato completo titulado 'En estos tiempos…' fue compartido también en Facebook, gracias al montaje realizado por la emisora local Radio Guareña, y al que ha puesto voz una de las participantes, Eladia Díaz.

Seguramente, muchos de los lectores convertidos en escritores y ahora, además, en autores que son leídos mediante la escucha del relato, habrán comprobado que también se puede leer, crear y compartir en la nube. “Hoy lo hacemos por obligación, pero llegará un mañana en que lo haremos por devoción, porque queramos, porque las bibliotecas en los tiempos del aislamiento están demostrando el valor añadido que tiene el hacer las cosas de otra manera, como desde hace tiempo lleva defendiendo el Proyecto Nubeteca”, sostienen desde el Servicio Provincial de Bibliotecas.