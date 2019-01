El cupón del día 15 conmemora los 500 años de la muerte de Núñez de Balboa

El Museo Casa natal de Vasco Núñez de Balboa, de Jerez de los Caballero, acogió ayer la presentación del Cupón de la ONCE que conmemora los 500 años del fallecimiento de Vasco Núñez de Balboa, jerezano, descubridor del Océano Pacífico, que saldrá a la venta el 15 de enero. La alcaldesa Virginia Borrallo, y el delegado territorial de la ONCE, Fernando Iglesias, destacaron el escenario de la presentación, la casa que vio nacer a Vasco Núñez de Balboa en 1475, y que como centro de interpretación brinda la oportunidad de conocer la figura de tan destacado personaje, su hazaña y el rico patrimonio histórico de Jerez. Borrallo agradeció a la ONCE su apoyo para favorecer la promoción de Jerez, como hizo en 2017 con el dulce típico de la ciudad, el bollo turco, en una serie de cupones de los dulces navideños de España.

Iglesias explicó que esta idea se empezó a fraguar hace un año y conectó la acción con el agradecimiento de la citada organización a la sociedad por su apoyo diario a la misma, mediante la adquisición de su cupón.

El delegado territorial manifestó que el dinero de esos cupones hace posible una labor social muy importante que se traduce en acciones en Extremadura, como 300 empleos, que en más de un 70% corresponden a personas con discapacidad o la ayuda a la educación de un número destacado de niños y a las personas que pierden su visión.